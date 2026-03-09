Cómo se gestó el regreso del "Pulguita" Rodríguez a Ñuñorco, el club que vuelve a ilusionarse en grande

La historia del “Pulguita” con Ñuñorco, además, no empieza ahora. Tiene raíces profundas en su vida y en la de su familia. Mucho antes de transformarse en una figura reconocida a nivel nacional, Luis Miguel comenzó a jugar en el club a los 11 años, bajo la conducción de Hugo Juárez. Allí dio sus primeros pasos en el fútbol, en una institución que ya ocupaba un lugar importante en su historia familiar. Su hermano mayor, Walter Rubén Rodríguez, había dejado una huella destacada en una de las etapas más recordadas del club, cuando Ñuñorco atravesaba uno de los momentos más importantes de su recorrido futbolístico. Ese lazo con la institución explica por qué esta llegada se vive en Monteros como algo mucho más profundo que una simple incorporación.