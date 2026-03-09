El impresionante registro que alcanzó Franco Colapinto en el GP de Australia de la F1

Además, no es la primera vez que Colapinto lidera esta estadística en la categoría. Se trata de la segunda ocasión en su carrera en la Fórmula 1 en la que registra la velocidad máxima de un Gran Premio. La primera se había dado en 2024, cuando todavía corría para Williams y alcanzó los 356,4 km/h durante el Gran Premio de Las Vegas.