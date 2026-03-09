Secciones
El impresionante registro que alcanzó Franco Colapinto en el GP de Australia de la F1

El piloto de Alpine finalizó 14° en Melbourne y dejó un dato destacado en las estadísticas al registrar la velocidad más alta de toda la carrera.

A FONDO. El argentino alcanzó los 344 km/h en Albert Park y fue el corredor que mayor velocidad registró durante la competencia. A FONDO. El argentino alcanzó los 344 km/h en Albert Park y fue el corredor que mayor velocidad registró durante la competencia. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

El Gran Premio de Australia no terminó con el resultado esperado para Franco Colapinto, aun así el piloto argentino de Alpine registró la velocidad punta más alta de toda la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Colapinto alcanzó los 344 km/h, el registro más alto entre todos los pilotos que participaron de la primera fecha de la temporada 2026. La marca se dio en una carrera que resultó complicada para el argentino, que terminó en el puesto 14 después de haber recibido una sanción en la largada que lo obligó a remontar desde el fondo del pelotón.

El dato también deja una señal positiva para Alpine en el inicio del campeonato. Con el cambio de normativas y la nueva motorización a cargo de Mercedes, la velocidad alcanzada por el monoplaza mostró un buen rendimiento en las rectas del circuito australiano.

Además, no es la primera vez que Colapinto lidera esta estadística en la categoría. Se trata de la segunda ocasión en su carrera en la Fórmula 1 en la que registra la velocidad máxima de un Gran Premio. La primera se había dado en 2024, cuando todavía corría para Williams y alcanzó los 356,4 km/h durante el Gran Premio de Las Vegas.

El paso por Melbourne también dejó otro dato importante para el automovilismo argentino. Con esta participación, Colapinto llegó a 27 largadas en la Fórmula 1 y se convirtió en el tercer piloto argentino con más carreras disputadas en la historia de la categoría, superando a José Froilán González, que había participado en 26.

Por delante en esa lista aparecen Juan Manuel Fangio, con 51 carreras disputadas, y Carlos Reutemann, que encabeza el ranking con 146 largadas.

Tras la carrera, Colapinto analizó lo ocurrido durante el fin de semana en Australia. “Creo que pronto vamos a estar más fuertes. Hay que entender cómo va a funcionar todo. Fue un fin de semana de aprendizaje, pero fue muy complicado. Ojalá que en China estemos mejor”, señaló el piloto argentino.

El próximo desafío para Colapinto llegará el próximo fin de semana, cuando la Fórmula 1 dispute la segunda fecha del campeonato en el Gran Premio de China, en el circuito internacional de Shanghai. Allí continuará la temporada para el argentino, que buscará mejorar su rendimiento tras un inicio marcado por los contratiempos en Melbourne. 

