Flavio Briatore analizó el arranque de Alpine en la Fórmula 1 y fue tajante en su respuesta

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y una de las principales figuras dentro de Alpine, analizó el debut del equipo francés en la temporada 2026 de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Australia. El dirigente valoró el punto conseguido por Pierre Gasly, aunque reconoció que el rendimiento general del equipo estuvo por debajo de las expectativas.
El piloto francés logró terminar en el décimo puesto y sumar la primera unidad del campeonato para la escudería. Por su parte, Franco Colapinto finalizó en el 14° lugar después de una sanción que complicó su carrera. El castigo llegó a raíz de un error operativo del equipo en la previa de la vuelta de formación.
Briatore destacó el resultado en sus redes sociales, pero dejó en claro que el equipo debe mejorar su nivel para competir con los equipos de punta. “Un punto en Melbourne. Buen trabajo hoy por parte de Alpine F1 Team al comenzar la temporada con un punto”, escribió inicialmente. Sin embargo, también fue autocrítico sobre el rendimiento del monoplaza. “Sabemos cuáles son nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”.
Gasly también expresó su sensación tras la carrera y reconoció que esperaba un resultado mejor para el equipo. “Hoy he luchado duro por este punto. Ha sido una carrera bastante intensa con muchas batallas en todo momento”, comentó el piloto francés, que sufrió problemas con el desgaste de los neumáticos y daños en el alerón delantero durante la competencia.
El error que perjudicó a Colapinto
Desde Alpine también asumieron la responsabilidad por la sanción que afectó la carrera del piloto argentino. Steven Nielsen, director deportivo del equipo, explicó que se trató de un error de procedimiento en el momento previo a la vuelta de formación. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco”, aseguró. La escudería buscará mejorar su rendimiento en el próximo desafío del calendario, el Gran Premio de China, que se disputará entre el 13 y el 15 de marzo en Shanghái.