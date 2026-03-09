Flavio Briatore analizó el arranque de Alpine en la Fórmula 1 y fue tajante en su respuesta

El error que perjudicó a Colapinto

Desde Alpine también asumieron la responsabilidad por la sanción que afectó la carrera del piloto argentino. Steven Nielsen, director deportivo del equipo, explicó que se trató de un error de procedimiento en el momento previo a la vuelta de formación. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco”, aseguró. La escudería buscará mejorar su rendimiento en el próximo desafío del calendario, el Gran Premio de China, que se disputará entre el 13 y el 15 de marzo en Shanghái.