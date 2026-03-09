Secciones
DeportesFútbol

Causa AFA: Víctor Blanco y Cristian Malaspina negaron responsabilidades en el pago de impuestos y pidieron ser sobreseídos

Los dirigentes declararon ante la Justicia en la investigación por la presunta retención indebida de aportes por más de $19.300 millones.

INDAGATORIA. Víctor Blanco y Cristian Malaspina declararon ante el juez Diego Amarante en la causa que investiga a la AFA por la presunta retención indebida de aportes. INDAGATORIA. Víctor Blanco y Cristian Malaspina declararon ante el juez Diego Amarante en la causa que investiga a la AFA por la presunta retención indebida de aportes.
Hace 1 Hs

La investigación judicial que analiza el presunto incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo este lunes las indagatorias de Víctor Blanco y Cristian Malaspina. Ambos dirigentes presentaron escritos ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, rechazaron tener responsabilidad en los pagos de impuestos y solicitaron ser sobreseídos.

Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA hasta 2024, fue el primero en presentarse en los tribunales. Antes de ingresar adelantó que iba a declarar, aunque finalmente optó por entregar un escrito y no responder preguntas. En su defensa aseguró que nunca tuvo injerencia en la gestión tributaria o previsional de la entidad.

El dirigente sostuvo que su cargo era “protocolar” y que no tenía acceso a las herramientas necesarias para realizar los pagos. Según explicó, no operaba la clave fiscal ni generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP), mecanismos utilizados para cancelar los tributos.

“Como secretario general no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”, señaló en su presentación. A la salida del tribunal también remarcó ante la prensa que ya no forma parte de la conducción de la AFA.

Más tarde fue el turno de Malaspina, actual secretario general de la entidad y presidente de Argentinos Juniors. El dirigente ingresó a los tribunales por un acceso distinto y también presentó un escrito sin contestar preguntas.

En su descargo argumentó que, según el estatuto de la AFA, las decisiones vinculadas con la administración y el pago de impuestos no corresponden al secretario general. Al igual que Blanco, afirmó que no posee clave fiscal ni interviene en la generación de los VEP necesarios para cumplir con esas obligaciones.

Ninguno de los dos dirigentes señaló directamente a un responsable, aunque ambos indicaron que esas tareas corresponden al área de tesorería. En la causa también fueron citados testimonios de empleadas de la AFA que mencionaron que el tesorero Pablo Toviggino y el presidente Claudio “Chiqui” Tapia contaban con clave fiscal.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. El organismo sostiene que la AFA retuvo impuestos y aportes de la seguridad social (entre ellos IVA, Ganancias y contribuciones previsionales) sin depositarlos dentro de los plazos legales.

Los períodos analizados van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 y el monto total investigado supera los $19.300 millones. Según la legislación vigente, la retención indebida de aportes puede tener penas de dos a seis años de prisión.

El expediente también incluye informes bancarios que muestran movimientos de fondos de la AFA durante esos períodos. Entre ellos se mencionan acreditaciones millonarias y la constitución de depósitos a plazo fijo.

Desde la AFA reconocen que hubo pagos fuera de término, pero sostienen que la deuda ya fue regularizada: una parte se abonó y el resto se encuentra bajo un plan de pagos.

La ronda de indagatorias continuará esta semana con dos de los dirigentes más importantes de la entidad. El miércoles deberá presentarse Toviggino y el jueves será el turno de Tapia.

Temas Buenos AiresRacing Club Asociación Atlética Argentinos JuniorsAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaVíctor BlancoPablo Toviggino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
2

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
3

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
4

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
5

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
6

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Shows privados, asados y celulares prohibidos: qué reveló la investigación sobre la quinta de Pilar

Shows privados, asados y celulares prohibidos: qué reveló la investigación sobre la quinta de Pilar

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Comentarios