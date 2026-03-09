Causa AFA: Víctor Blanco y Cristian Malaspina negaron responsabilidades en el pago de impuestos y pidieron ser sobreseídos

La investigación judicial que analiza el presunto incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo este lunes las indagatorias de Víctor Blanco y Cristian Malaspina. Ambos dirigentes presentaron escritos ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, rechazaron tener responsabilidad en los pagos de impuestos y solicitaron ser sobreseídos.
Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA hasta 2024, fue el primero en presentarse en los tribunales. Antes de ingresar adelantó que iba a declarar, aunque finalmente optó por entregar un escrito y no responder preguntas. En su defensa aseguró que nunca tuvo injerencia en la gestión tributaria o previsional de la entidad.
El dirigente sostuvo que su cargo era “protocolar” y que no tenía acceso a las herramientas necesarias para realizar los pagos. Según explicó, no operaba la clave fiscal ni generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP), mecanismos utilizados para cancelar los tributos.
“Como secretario general no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”, señaló en su presentación. A la salida del tribunal también remarcó ante la prensa que ya no forma parte de la conducción de la AFA.
Más tarde fue el turno de Malaspina, actual secretario general de la entidad y presidente de Argentinos Juniors. El dirigente ingresó a los tribunales por un acceso distinto y también presentó un escrito sin contestar preguntas.
En su descargo argumentó que, según el estatuto de la AFA, las decisiones vinculadas con la administración y el pago de impuestos no corresponden al secretario general. Al igual que Blanco, afirmó que no posee clave fiscal ni interviene en la generación de los VEP necesarios para cumplir con esas obligaciones.
Ninguno de los dos dirigentes señaló directamente a un responsable, aunque ambos indicaron que esas tareas corresponden al área de tesorería. En la causa también fueron citados testimonios de empleadas de la AFA que mencionaron que el tesorero Pablo Toviggino y el presidente Claudio “Chiqui” Tapia contaban con clave fiscal.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. El organismo sostiene que la AFA retuvo impuestos y aportes de la seguridad social (entre ellos IVA, Ganancias y contribuciones previsionales) sin depositarlos dentro de los plazos legales.
Los períodos analizados van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 y el monto total investigado supera los $19.300 millones. Según la legislación vigente, la retención indebida de aportes puede tener penas de dos a seis años de prisión.
El expediente también incluye informes bancarios que muestran movimientos de fondos de la AFA durante esos períodos. Entre ellos se mencionan acreditaciones millonarias y la constitución de depósitos a plazo fijo.
Desde la AFA reconocen que hubo pagos fuera de término, pero sostienen que la deuda ya fue regularizada: una parte se abonó y el resto se encuentra bajo un plan de pagos.
La ronda de indagatorias continuará esta semana con dos de los dirigentes más importantes de la entidad. El miércoles deberá presentarse Toviggino y el jueves será el turno de Tapia.