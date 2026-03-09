Liga Federal: Concepción BB pisó fuerte frente a Belgrano y Mitre tropezó en el debut
En una noche vibrante para el básquet tucumano, el equipo bandeño se quedó con el duelo ante el "Patriota" gracias a un último cuarto demoledor. Por su parte, el "Verde" de la Plazoleta no pudo en su visita a Catamarca y cayó ante Red Star.
La Liga Federal 2026 arrancó con realidades opuestas para los representantes de nuestra provincia. En el duelo más esperado de la jornada, Concepción BB demostró su jerarquía y se estrenó con triunfo, mientras que Asociación Mitre perdió por poco en su presentación en tierras catamarqueñas.
Concepción BB celebró en Barrio Sur
El encuentro fue muy parejo durante gran parte del juego, pero la visita logró despegar en el último cuarto para asegurar la victoria.
Belgrano comenzó mejor el partido y salió decidido a imponer condiciones. Con una defensa agresiva y rápidas transiciones ofensivas, el local aprovechó los espacios que dejó su rival. Corriendo bien la cancha y con Nataniel Rodríguez dañando en la pintura, el "Patriota" cerró un sólido primer cuarto que entusiasmó a su público.
Con el correr de los minutos, Concepción ajustó su juego. A partir de una defensa más firme y ataques directos al aro, el equipo visitante logró equilibrar el desarrollo. El partido se volvió físico, con mucho roce en cada posesión, y el marcador reflejaba una marcada paridad al llegar al descanso largo.
El tercer cuarto ofreció un verdadero espectáculo desde el perímetro. Fue un tramo de intercambio constante de triples, donde ambos equipos respondían con la misma moneda y ninguno lograba sacar una ventaja clara. La tensión en el estadio Augusto Machado crecía con cada ataque.
En el último período llegó el quiebre del encuentro. Concepción BB encontró mayor efectividad y confianza en ataque, apoyado en tres nombres clave. Ignacio Corbalán castigó con triples determinantes, Juan Pablo Vigiani aportó serenidad y puntos en los momentos más calientes, mientras que Gonzalo Rodríguez sostuvo un goleo constante que terminó de inclinar el partido.
Belgrano, afectado por el desgaste físico y la efectividad rival, no logró reaccionar y terminó cediendo ante un Concepción que cerró el juego con autoridad para quedarse con la victoria por 95 a 78.
Mitre "se estrelló" en Catamarca
La otra cara de la moneda se vio en la vecina provincia. Asociación Mitre debutó con una derrota ante Red Star en un encuentro donde pagó cara su falta de efectividad en los tramos decisivos.
El equipo de la Plazoleta, que venía con buenas sensaciones tras la pretemporada, se encontró con un rival muy sólido. A pesar de los intentos por rotar el banco y mantener la intensidad, el "Verde" sufrió ante las transiciones rápidas del local y no pudo traerse un resultado positivo a Tucumán.
Lo que viene
El calendario no da tregua. Belgrano buscará revancha rápidamente este viernes 13, cuando visite a Montmartre en Catamarca. Por el lado de la Asociación Mitre, el cuerpo técnico trabajará en los errores cometidos para hacerse fuerte en su primer juego como local, el 21 de marzo frente a Talleres de Tafí Viejo.
En tanto, el ganador de la jornada, Concepción BB, tendrá fecha libre la próxima semana para recuperar soldados y volverá a la acción el día 22, recibiendo a Montmartre.