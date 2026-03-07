Belgrano se prepara para la Liga Federal con un plantel largo y la mira puesta en competir

Belgrano atraviesa la etapa más exigente de su preparación de cara a una nueva participación en la Liga Federal de Básquet. Con el inicio del torneo cada vez más cerca, el plantel dirigido por Hugo Angelicola se prepara para el debut frente a Concepción de la Banda.
El entrenador destacó especialmente el trabajo de la dirigencia para conformar el equipo. "Pudimos armar un plantel largo para competir verdaderamente bien. Estoy muy contento por el esfuerzo de los dirigentes para formar un equipo competitivo", señaló.
La identidad del equipo, según el DT, estará marcada por la intensidad. "Nuestro estilo va a ser defender todo el campo, correr mucho y rotar el equipo. Tenemos jugadores con características para jugar interior, tirar de tres puntos y presionar constantemente", detalló Angelicola, quien remarcó que la idea es mantener esa propuesta tanto de local como de visitante.
Uno de los puntos que el entrenador marcó durante la preparación fue el compromiso de los jugadores. "Antes de contratarlos tuve reuniones individuales con cada uno. Les pedí compromiso, sacrificio y que tengan la cabeza puesta en ser lo más competitivos posible", explicó. Por otro lado, reconoció el esfuerzo que realizan sus jugadores. "Los entrenamientos son largos, con doble turno y a veces triple turno, pero el grupo lo entendió muy bien".
El armado del plantel también estuvo condicionado por el reglamento de la competencia, que permite un máximo de cinco jugadores mayores por equipo. "Es una regla que no comparto. Creo que deberían ser al menos siete, porque condiciona mucho al entrenador y obliga a sumar chicos que a veces todavía no están listos para este nivel", opinó el DT.
De todos modos, el club logró mantener una base importante y sumar tres refuerzos para la temporada. "Incorporamos a Saulo Viezque como interno, al base Nicolás García Serventich y al escolta Máximo Araujo", detalló Angelicola.
A ellos se suman jugadores que continúan del proceso anterior como Nathanel Rodríguez, Ulises Amaya, Matías González, Ignacio Rojas y Bautista Casares, además de jóvenes que completan la rotación.
La planificación deportiva también contempla un calendario exigente desde el inicio, con varios viajes en la primera fase del torneo. En ese sentido, el presidente del club, Maxi Casares, explicó que la institución ya trabaja con un presupuesto definido para afrontar la competencia.
"El 25 de enero arrancamos la pretemporada con el plantel prácticamente cerrado. Se trabaja doble turno cinco días a la semana y descansamos los domingos", explicó.
El dirigente remarcó que el principal objetivo es sostener la competitividad que el club mostró en temporadas anteriores. "Las expectativas son mejorar cada año, pero sobre todo ser competitivos. Esa es siempre nuestra prioridad", afirmó.
"Tenemos un presupuesto anticipado con el que iniciamos el año y contamos con el apoyo de sponsors. Además manejamos dos presupuestos distintos: uno para el plantel del Federal y otro para el funcionamiento diario del club", explicó.
El dirigente también destacó el trabajo que la institución realiza con las divisiones formativas. "Tenemos muchos chicos del club en el plantel profesional, incluso jugadores U17 y U15 entrenando con la primera. Es parte de un proyecto que venimos desarrollando hace tiempo", comentó.
En cuanto al nivel del torneo, Casares coincidió con el análisis que se repite en muchos clubes del norte del país. "Los equipos del sur suelen tener presupuestos más altos y planteles de mayor jerarquía. Pero lo lindo del deporte es que después todo eso tiene que funcionar dentro de la cancha", señaló.
Con una base consolidada, refuerzos que amplían la rotación y una fuerte apuesta por los juveniles, Belgrano se prepara para afrontar una nueva edición de la Liga Federal con la intención de ser protagonista dentro de su zona y volver a competir en los tramos decisivos del torneo.