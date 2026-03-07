Belgrano se prepara para la Liga Federal con un plantel largo y la mira puesta en competir

Uno de los puntos que el entrenador marcó durante la preparación fue el compromiso de los jugadores. "Antes de contratarlos tuve reuniones individuales con cada uno. Les pedí compromiso, sacrificio y que tengan la cabeza puesta en ser lo más competitivos posible", explicó. Por otro lado, reconoció el esfuerzo que realizan sus jugadores. "Los entrenamientos son largos, con doble turno y a veces triple turno, pero el grupo lo entendió muy bien".