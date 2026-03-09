Secciones
La extraña especie que apareció tras las intensas lluvias registradas en los primeros meses del año

España registró la aparición de unos pequeños invertebrados tras períodos de abundante caída de agua en lo que va del año.

Las gambas duende proliferan en España. Las "gambas duende" proliferan en España. (Imagen Captura/ Video Agencia EFE)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Tucumán y la Argentina no son los únicos rincones del planeta donde las abundantes precipitaciones no dan tregua. En el mundo, los calores intensos también afectan a lugares como España, lo que desencadenó un fenómeno natural curioso y casi desconocido para gran parte de la sociedad: la aparición de las llamadas "gambas duende". Estos pequeños invertebrados surgen de forma temporal en charcos, cunetas y lagunas que se forman tras episodios de lluvias intensas, creando un escenario digno de estudio.

Aunque su nombre resulte llamativo, se trata de animales reales con un alto valor científico. Según explicó el naturalista y profesor de Educación Primaria Francisco Zamora Soria al medio El Mundo, estos organismos son "crustáceos muy primitivos pertenecientes al grupo de los branquiópodos", una categoría de invertebrados acuáticos que apenas es conocida por el gran público.

Pequeños crustáceos que aparecen solo cuando hay agua

A simple vista, estos animales presentan un cuerpo alargado y translúcido, con numerosas patas que utilizan para desplazarse. Su tamaño es reducido, generalmente entre dos y tres centímetros y medio, pero su singularidad sorprende a quienes tienen la oportunidad de encontrarse con ellos por primera vez. Estos seres suelen colonizar entornos efímeros, como cunetas inundadas o pequeñas pozas que permanecen secas durante gran parte del año.

La capacidad para aprovechar estos espacios es una de las características que más fascina a los especialistas. Cuando las condiciones son favorables y el agua se mantiene, las gambas duende completan su desarrollo en apenas unas semanas. Tal como fue publicado en El Debate y El Mundo, su ciclo vital es un testimonio fascinante de resiliencia ante los cambios del entorno.

Un ciclo de vida ligado a la lluvia

El secreto de su supervivencia está en su extraordinaria adaptación. Cuando el agua desaparece y el terreno se seca, estos crustáceos dejan en el suelo huevos microscópicos extremadamente resistentes. Estos pueden permanecer enterrados durante largos periodos de sequía, esperando el momento preciso en el que nuevas precipitaciones vuelvan a llenar el terreno. Entonces, el ciclo se reactiva y las larvas emergen nuevamente.

Este mecanismo explica por qué, tras periodos especialmente lluviosos como el de 2026 en la Península Ibérica, estos animales vuelven a aparecer en lugares donde durante años nadie había visto ninguno. Más allá de su curiosa apariencia, la presencia de las "gambas duende" es interpretada por los expertos como una señal positiva: significa que esos ecosistemas temporales mantienen un equilibrio natural que permite la vida de especies altamente especializadas.

