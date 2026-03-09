La extraña especie que apareció tras las intensas lluvias registradas en los primeros meses del año

Tucumán y la Argentina no son los únicos rincones del planeta donde las abundantes precipitaciones no dan tregua. En el mundo, los calores intensos también afectan a lugares como España, lo que desencadenó un fenómeno natural curioso y casi desconocido para gran parte de la sociedad: la aparición de las llamadas "gambas duende". Estos pequeños invertebrados surgen de forma temporal en charcos, cunetas y lagunas que se forman tras episodios de lluvias intensas, creando un escenario digno de estudio.