Una mujer realizó 10 disparos contra la mansión de Rihanna: ¿cómo está la cantante?

Las autoridades policiales de California, detuvieron a una mujer luego de un tiroteo contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el incidente ocurrió durante la tarde del domingo 8 de marzo, alrededor de las 13:20 horas. Según los reportes oficiales, una mujer de 30 años efectuó una decena de disparos hacia la propiedad mientras se desplazaba en un vehículo Tesla de color blanco, utilizando un rifle de alta potencia.
La agresora disparó repetidamente contra la estructura de la vivienda antes de ser interceptada por las fuerzas de seguridad locales. El despliegue policial permitió la captura de la sospechosa y el secuestro del armamento utilizado en el atentado, un fusil tipo R-15. Hasta el momento, las fuentes de investigación trabajan para determinar los motivos detrás del violento suceso, mientras se evalúan los daños materiales ocasionados en el domicilio de la artista internacional.
Quién disparó contra la mansión de Rihanna
Según las fuentes, fue una mujer de 30 años quien disparó a la casa de Rihanna una decena de veces. Lo hizo subida en un coche Tesla blanco y con un rifle R-15. Rihanna se encontraba en el interior de la residencia, pero no resultó herida ni se ha pronunciado por el momento sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años —y cuya identidad no se ha hecho pública—, quedó bajo custodia de la Policía angelina.
La sospechosa, que conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero los agentes la alcanzaron. El sargento Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, confirmó a Los AngelesTimes que la mujer disparó múltiples veces desde el interior de su vehículo hacia la casa de Rihanna. "la sospechosa llevaba el pelo trenzado, vestía una blusa color crema y su coche estaba sucio en la parte inferior", se comunicó para describir a la detenida. Y prontamente fue idenificada.
Por ahora se desconoce la razón por la que la implicada habría disparado al domicilio que Rihanna comparte con su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos. Tampoco se sabe si el resto de la familia de la cantante estaba en el interior de la casa en el momento de los hechos.
El ataque a Rihanna en 2018
Este episodio se suma a una preocupante lista de incidentes de seguridad que han afectado a la artista a lo largo de los años. En 2018, la residencia de la empresaria sufrió una intrusión cuando un individuo de 27 años logró sortear los perímetros de vigilancia mientras ella se encontraba ausente. El sujeto permaneció dentro de la propiedad durante aproximadamente doce horas, llegando incluso a pernoctar en las instalaciones antes de ser detectado por el personal de seguridad y las autoridades locales.
Tras aquel suceso, la justicia estadounidense intervino para garantizar la integridad de la cantante mediante la aplicación de medidas restrictivas severas. El responsable de la intrusión recibió una orden de alejamiento con una vigencia de diez años, la cual le prohíbe terminantemente cualquier tipo de acercamiento o contacto con la estrella internacional. Estos antecedentes subrayan la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a conductas de acoso y la importancia de los protocolos de protección en sus domicilios particulares.