Una mujer realizó 10 disparos contra la mansión de Rihanna: ¿cómo está la cantante?

El ataque a Rihanna en 2018

Este episodio se suma a una preocupante lista de incidentes de seguridad que han afectado a la artista a lo largo de los años. En 2018, la residencia de la empresaria sufrió una intrusión cuando un individuo de 27 años logró sortear los perímetros de vigilancia mientras ella se encontraba ausente. El sujeto permaneció dentro de la propiedad durante aproximadamente doce horas, llegando incluso a pernoctar en las instalaciones antes de ser detectado por el personal de seguridad y las autoridades locales.