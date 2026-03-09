Caso Lebbos: "Soy el primero que necesita que se sepa la verdad"

En el inicio de las audiencias por un nuevo juicio por la muerte de Paulina Lebbos, ocurrida hace 20 años, el primero en sentarse en el banquillo de los acusados fue César Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, quien no respondió preguntas pero pidió que se sepa la verdad sobre el crimen: "Soy el primero que necesita que se sepa la verdad".
Delante del tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas, Soto comenzó diciendo que su familia "viene padeciendo. Somos personas de bien, trabajadoras. No soy nada de lo que se me acusa. Tengo mucha angustia por todo lo que ha sucedido. Me ha afectado muchísimo. A mí nadie me ha preguntado cómo me he sentido yo. Siempre he sido acusado. He perdido a mi pareja, a mi hija y, prácticamente, a mi hija".
Luego, el hombre que fue señalado por el Ministerio Público como el responsable directo del homicidio, sostuvo que "durante estos 20 años estuve a la sombra, a un costadito, viendo cómo sobrevivo. Para mí no ha sido fácil llegar a hoy. Me siento ni siquiera libre, siendo libre. Esto no es una libertad. No se puede vivir así. No puedo sobrevivir de esta manera. No puedo presentar un currículum, ya por la edad y por el caso este, porque no se resuelve aún".
Soto también expuso que, además de sentirse perjudicado por la acusación, "soy el primero que necesita que se sepa la verdad. Nadie me consultó cómo me sentía como padre, como pareja. Se me ha calumniado de mil maneras y se dijeron cosas horribles de mi persona. Les pido por favor que se sepa la verdad. Ni siquiera pude hacer el duelo. No me pude despedir de Paulina. Esto es un perjuicio para todas las personas que me rodean. Por eso les pido por favor que se sepa la verdad".
Debate oral
En este nuevo proceso la Justicia analizará en un debate oral la hipótesis fiscal sobre quién habría sido el autor del homicidio de la joven estudiante. La hipótesis de la fiscalía señala que en la madrugada del 26 de febrero de 2006 Lebbos desapareció luego de haber salido con amigos. Según los investigadores, la joven se dirigió al domicilio de Soto, ubicado en calle Estados Unidos al 1.200. En ese lugar se habría producido una discusión que terminó con la muerte de la joven por asfixia. El cuerpo de Lebbos fue encontrado días más tarde, el 11 de marzo de 2006, a la vera de la ruta 341.
La teoría del Ministerio Público sostiene que Soto fue el responsable directo del homicidio y que luego se puso en marcha maniobras para ocultar lo ocurrido. En ese contexto aparece la figura de Sergio Kaleñuk, a quien se le atribuye haber colaborado para encubrir el hecho y garantizar la impunidad del autor.