Caso Lebbos: "Soy el primero que necesita que se sepa la verdad"

Debate oral

En este nuevo proceso la Justicia analizará en un debate oral la hipótesis fiscal sobre quién habría sido el autor del homicidio de la joven estudiante. La hipótesis de la fiscalía señala que en la madrugada del 26 de febrero de 2006 Lebbos desapareció luego de haber salido con amigos. Según los investigadores, la joven se dirigió al domicilio de Soto, ubicado en calle Estados Unidos al 1.200. En ese lugar se habría producido una discusión que terminó con la muerte de la joven por asfixia. El cuerpo de Lebbos fue encontrado días más tarde, el 11 de marzo de 2006, a la vera de la ruta 341.