Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

La advertencia rige desde la madrugada del lunes y forma parte de un sistema de tormentas que afectará a gran parte del norte argentino.

Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para este lunes 9 de marzo, que incluye a Tucumán y a otras diez provincias del país. El organismo advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica y ocasional granizo.

Qué se espera para Tucumán

Según el informe oficial, en Tucumán podrían registrarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El SMN indicó que estos fenómenos estarán acompañados principalmente por:

Lluvias intensas en cortos períodos

Ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h

Fuerte actividad eléctrica

Posible caída de granizo

Además, el organismo meteorológico estimó valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Provincias bajo alerta por tormentas

El alerta meteorológico emitido por el SMN no solo alcanza a Tucumán. También rige para otras provincias del país, entre ellas:

Salta

Jujuy

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

Misiones

Corrientes

Río Negro

La Pampa

Tierra del Fuego

El sistema de alertas del SMN clasifica el nivel amarillo como fenómenos meteorológicos con capacidad de generar posibles daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Ante la alerta meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitar salir durante las tormentas si no es necesario.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan además seguir los reportes oficiales del SMN y mantenerse atentos a posibles actualizaciones del alerta durante la jornada del lunes.

