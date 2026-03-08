Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para este lunes 9 de marzo, que incluye a Tucumán y a otras diez provincias del país. El organismo advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica y ocasional granizo.