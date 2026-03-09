Investigan al "Dibu" Martínez por presunta violación a las reglas de apuestas en Inglaterra
El arquero de la Selección Argentina quedó bajo la lupa por promocionar una plataforma de apuestas en el exterior, una actividad estrictamente prohibida para los futbolistas que compiten en la Premier League.
La actualidad de Emiliano “Dibu” Martínez en la Premier League ha sumado un capítulo inesperado que poco tiene que ver con sus atajadas bajo los tres palos. Según reveló una investigación del medio especializado The Athletic, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) ha puesto la lupa sobre el arquero del Aston Villa por una presunta violación a las estrictas normativas que regulan la publicidad de casas de apuestas para futbolistas profesionales en el Reino Unido.
El conflicto: embajador en Argentina, infractor en Inglaterra
La controversia se origina en el vínculo comercial que el campeón del mundo mantiene con la firma Bplay. Desde hace aproximadamente un año y medio, Martínez es el embajador principal de esta plataforma en Argentina, protagonizando campañas donde incluso participa su hermano Alejandro. Sin embargo, lo que en Sudamérica es una acción de marketing estándar, en Inglaterra choca de frente con el código de conducta de la federación.
El reglamento de la FA es tajante: los jugadores que se desempeñan en su liga tienen estrictamente prohibido promocionar, publicitar o avalar de forma personal cualquier actividad de apuestas. La norma especifica que un futbolista no puede anunciar plataformas que ofrezcan cuotas sobre competiciones en las que ellos mismos participan. Dado que Bplay ofrece apuestas para la Premier League, la FA Cup y la Europa League —torneos que el "Dibu" disputa con el Aston Villa—, la infracción técnica sería evidente.
La paradoja del patrocinio
El caso presenta una contradicción visual que resulta insólita para el espectador: el Aston Villa luce actualmente a la casa de apuestas Betano como sponsor principal en el pecho de su camiseta. Sin embargo, la legislación británica distingue claramente entre el patrocinio institucional (del club) y el respaldo personal (del individuo). Mientras que los clubes pueden tener estos acuerdos hasta la temporada 2026-27 (cuando entrarán en vigencia nuevas restricciones), los futbolistas, a título personal, tienen el veto absoluto desde hace años para evitar cualquier sospecha de conflicto de intereses o amaño.
Antecedentes y posibles sanciones
Aunque el entorno del arquero y el club de Birmingham han optado por el silencio tras las consultas de la prensa inglesa, la FA ya confirmó que está al tanto del asunto. Existe un precedente directo: en 2019, el defensor colombiano Yerry Mina fue multado con 10.000 libras esterlinas por aparecer en un comercial de una casa de apuestas en su país natal mientras jugaba para el Everton.
En principio, esta investigación no pondría en riesgo la disponibilidad del marplatense para seguir atajando en los "Villanos", pero sí podría derivar en una sanción económica y una advertencia formal que lo obligue a retirar o modificar sus campañas publicitarias en el exterior. Con la Premier League liderando la lucha global contra la influencia de las apuestas en el deporte, el "Dibu" deberá renegociar sus contratos comerciales para no comprometer su intachable estatus en el fútbol inglés.