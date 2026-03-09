Investigan al "Dibu" Martínez por presunta violación a las reglas de apuestas en Inglaterra

La paradoja del patrocinio

El caso presenta una contradicción visual que resulta insólita para el espectador: el Aston Villa luce actualmente a la casa de apuestas Betano como sponsor principal en el pecho de su camiseta. Sin embargo, la legislación británica distingue claramente entre el patrocinio institucional (del club) y el respaldo personal (del individuo). Mientras que los clubes pueden tener estos acuerdos hasta la temporada 2026-27 (cuando entrarán en vigencia nuevas restricciones), los futbolistas, a título personal, tienen el veto absoluto desde hace años para evitar cualquier sospecha de conflicto de intereses o amaño.