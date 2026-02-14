El Aston Villa de "Dibu" Martínez quedó eliminado de la FA Cup tras caer 3-1 ante Newcastle

En una tarde accidentada en Villa Park, el Aston Villa se despidió de la FA Cup en cuarta ronda. Tras la insólita expulsión de su arquero titular, Marco Bizot, Emiliano "Dibu" Martínez tuvo que saltar al campo para disputar el complemento, pero no pudo evitar la remontada del Newcastle, que se llevó el triunfo por 3-1.
El error que cambió el rumbo
El equipo de Unai Emery había comenzado con el pie derecho gracias a un tanto de Tammy Abraham a los 15 minutos. Sin embargo, el panorama se oscureció justo antes del descanso. El francés Marco Bizot, quien ocupaba el arco en la rotación de copa, recibió la tarjeta roja directa tras una violenta infracción sobre Jacob Murphy en la mitad de la cancha. La imprudencia del arquero de 34 años forzó el ingreso de "Dibu" Martínez para afrontar la segunda mitad con un hombre menos.
Un segundo tiempo para el olvido
A pesar de la presencia del arquero campeón del mundo, el Newcastle logró dar vuelta el marcador en menos de media hora. A los 60’, tras un centro despejado por Martínez, Sandro Tonali capturó el rebote y su remate se desvió en Douglas Luiz, dejando al marplatense sin chances para el 1-1. A los 75’, nuevamente Tonali fue protagonista con un potente derechazo desde la medialuna que sentenció el segundo de las "Urracas".
Y ya a tres minutos del final, un error en la salida del equipo local terminó en los pies de Nick Woltemade, quien puso el 3-1 definitivo.
Lo que viene para los "Villanos"
Con esta derrota, el Aston Villa corta su sueño en el torneo más antiguo del mundo y deberá enfocarse en sus dos frentes restantes. Actualmente, los de Birmingham marchan terceros en la Premier League con 50 puntos, en plena lucha por la clasificación a la Champions League. Además, esperan rival en los octavos de final de la Europa League, que saldrá de los cruces entre PAOK-Celta o Lille-Estrella Roja.
El próximo compromiso del equipo de Emery será el sábado 21 de febrero, cuando reciba al Leeds en una nueva jornada del certamen local.