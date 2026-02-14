El Aston Villa de "Dibu" Martínez quedó eliminado de la FA Cup tras caer 3-1 ante Newcastle

El error que cambió el rumbo

El equipo de Unai Emery había comenzado con el pie derecho gracias a un tanto de Tammy Abraham a los 15 minutos. Sin embargo, el panorama se oscureció justo antes del descanso. El francés Marco Bizot, quien ocupaba el arco en la rotación de copa, recibió la tarjeta roja directa tras una violenta infracción sobre Jacob Murphy en la mitad de la cancha. La imprudencia del arquero de 34 años forzó el ingreso de "Dibu" Martínez para afrontar la segunda mitad con un hombre menos.