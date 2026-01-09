Secciones
Un club brasileño concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano

Cruzeiro llegó a un acuerdo por la ficha de Gerson, mediocampista del Zenit de Rusia, a cambio de 32 millones de dólares.

Hace 1 Hs

En otra muestra del poderío económico de sus clubes, el fútbol brasileño rompió un nuevo récord. En este caso, el de la transferencia más costosa de todos los tiempos en el continente.

Cruzeiro se aseguró la llegada de Gerson, mediocampista surgido en Fluminense que se encontraba en el Zenit de Rusia, tras desembolsar 32 millones de dólares.

El volante había sido transferido hace apenas seis meses al club de San Petersburgo desde Flamengo, por 25 millones de esa misma moneda, y antes había pasado por Fiorentina, Roma y Marsella.

El equipo de Belo Horizonte se prepara con todo para disputar la Copa Libertadores, tras un buen 2025 donde peleó el Brasileirao hasta el final frente a las dos potencias, Flamengo y Palmeiras. Para esto, además de varios refuerzos, eligió al histórico Tite como director técnico.

