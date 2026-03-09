Shows privados, asados y celulares prohibidos: qué reveló la investigación sobre la quinta de Pilar

El folklorista salteño habría actuado en dos ocasiones en el lugar. La primera se habría realizado antes del partido en el que la selección argentina venció 4 a 1 a Brasil en el estadio Monumental, el 25 de marzo, mientras que la segunda ocurrió en septiembre. En ambos casos, según relataron personas vinculadas a la producción del artista citadas por La Nación, el cantante fue trasladado desde su hotel hasta la quinta por un vehículo de la organización.