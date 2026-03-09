Shows privados, asados y celulares prohibidos: qué reveló la investigación sobre la quinta de Pilar

La lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que es investigada por la Justicia por presunto lavado de activos, continúa sumando revelaciones. Según una investigación publicada por el diario La Nación, en el predio se realizaron durante 2025 celebraciones privadas que contaron con presentaciones musicales de artistas reconocidos, entre ellos el "Chaqueño" Palavecino y el grupo de cuarteto Cachumba.
De acuerdo con testimonios recogidos por ese medio, los encuentros habrían tenido como anfitriones a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y al tesorero Pablo Toviggino.
El folklorista salteño habría actuado en dos ocasiones en el lugar. La primera se habría realizado antes del partido en el que la selección argentina venció 4 a 1 a Brasil en el estadio Monumental, el 25 de marzo, mientras que la segunda ocurrió en septiembre. En ambos casos, según relataron personas vinculadas a la producción del artista citadas por La Nación, el cantante fue trasladado desde su hotel hasta la quinta por un vehículo de la organización.
Los testimonios también señalaron que el ingreso al predio se realizaba bajo estrictas medidas de discreción. El uso de teléfonos celulares dentro del lugar estaba restringido y, según quienes participaron de los eventos, la entrada principal estaba custodiada por efectivos de la Policía Federal.
Durante las reuniones, describieron, se compartía un asado y luego se realizaban presentaciones musicales de aproximadamente una hora. Los asistentes eran pocos: un grupo reducido de invitados cercanos a los organizadores.
Según las fuentes citadas en el informe, Toviggino habría sido quien coordinó la organización de los encuentros y se manejaba dentro del predio como anfitrión. Los músicos que participaron de los shows señalaron que nunca tuvieron contacto con Luciano Pantano ni con Ana Conte, quienes figuran formalmente como propietarios del lugar en los registros.
La propiedad está valuada en más de 20 millones de dólares, según peritajes mencionados en la investigación periodística. El complejo incluye helipuerto, viviendas principales, caballerizas, pista ecuestre, canchas deportivas, spa, gimnasio y un galpón donde se guardaban autos de alta gama.
El grupo Cachumba, liderado por Fernando “el Turco” Oliva, también habría sido contratado para una de las celebraciones. Según declaró el manager de la banda, se trató de un evento pequeño y de carácter privado organizado a través de productores.
En las fiestas no habían figuras públicas del fútbol
Durante esa presentación, los músicos recordaron haber visto a Tapia entre los asistentes, aunque señalaron que se trataba de una reunión reducida y sin presencia visible de figuras públicas del fútbol.
Las reconstrucciones realizadas indican además que al predio habrían asistido, en distintos momentos, dirigentes políticos, empresarios y personas vinculadas al ámbito judicial.
Tras la difusión del caso, el "Chaqueño" Palavecino buscó aclarar que su participación se limitó exclusivamente a brindar un show contratado, sin relación con la organización de los eventos ni con las actividades que hoy investiga la Justicia.
La causa continúa bajo análisis judicial mientras se intenta determinar quiénes utilizaban efectivamente la propiedad y cuál era el origen de los fondos vinculados al predio.