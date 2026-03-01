Hay alerta amarilla por vientos fuertes desde la Patagonia hasta el norte del país

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico diario de alertas meteorológicas. A las 6.08 de este domingo, se publicó un nuevo mapa con un pronóstico que indica fenómenos de gran magnitud. Según se anticipó, las precipitaciones y los vientos serán tan intensos en los próximos días, que alcanzarán el umbral para activar las alertas.
El alerta de este domingo alcanza a provincias de la Patagonia y el centro del país, con regiones incluso con nivel naranja que afectarán a Rio Negro, Neuquén y Chubut por precipitaciones.
El alerta de hoy abarca casi toda la extensión del país, desde la Patagonia incluso hasta el norte de Argentina, con indicadores amarillos que llegan hasta La Rioja. Al igual que el sábado, se esperan precipitaciones en la zona de Bariloche, sobre la Cordillera de Pilcaniyeu. También existe alerta amarilla por fuertes vientos en esta zona.
Según indicó el SMN, se esperan fuertes ráfagas de vientos en Catamarca, San Luis, Córdoba, el centro de San Juan, el este de La Pampa y el oeste de Neuquén. También se prevé el alerta amarilla para Chubut y Santa Cruz.
Alerta meteorológica amarilla por vientos para el lunes
Para el lunes 2 de marzo, la región alcanzada por la advertencia es mucho más amplia y en algunas zonas se fusionarán la alerta por vientos con la alerta por tormentas. En el sudeste de Catamarca y La Rioja, noroeste de Córdoba y centro y norte de San Luis, se esperan vientos fuertes con velocidades similares a las pronosticadas para el día anterior.
Pero, desde San Luis y el sur de Córdoba, se espera que haya algunas tormentas intensas. Estas se extenderán también a toda La Pampa, noreste de Río Negro y todo el este de Buenos Aires. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.
Recomendaciones para alertas amarillas
Las alertas de nivel amarillo tienen efecto leve a moderado en la salud. Según indica el SMN, pueden ser peligrosas si se presentan con calor extremo, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Se sugiere siempre a la población que se pueden presentar posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.