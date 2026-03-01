Hay alerta amarilla por vientos fuertes desde la Patagonia hasta el norte del país

Pero, desde San Luis y el sur de Córdoba, se espera que haya algunas tormentas intensas. Estas se extenderán también a toda La Pampa, noreste de Río Negro y todo el este de Buenos Aires. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.