Secciones
DeportesRugby

Así quedó el ranking del Circuito Mundial tras el Seven de Vancouver: ¿en qué puesto están Los Pumas 7’s?

El seleccionado argentino terminó quinto en la etapa disputada en Canadá y sumó 12 puntos para la tabla general. Tras cinco torneos del calendario, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se mantiene entre los protagonistas del circuito.

Santino Zangara, de Los Pumas 7's. Santino Zangara, de Los Pumas 7's. Prensa UAR.
Hace 1 Hs

Los Pumas 7’s cerraron su participación en el Seven de Vancouver con un quinto puesto y sumaron unidades importantes para el ranking general del Circuito Mundial. Con ese resultado, el seleccionado argentino alcanzó los 56 puntos y se ubica en la sexta posición de la tabla luego de cinco etapas disputadas.

El sistema de puntuación del circuito establece que el equipo campeón de cada etapa obtiene 20 puntos, el subcampeón suma 18 y el tercer puesto entrega 16. Por detrás, el cuarto lugar recibe 14 unidades y el quinto -posición que consiguió Argentina en Canadá- suma 12. El sexto obtiene 10, mientras que los séptimos y octavos agregan ocho y seis puntos respectivamente.

La clasificación refleja el rendimiento acumulado en las cinco primeras paradas de la temporada: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth y Vancouver.

En lo más alto del ranking aparecen Fiji y Sudáfrica, que comparten la punta con 86 puntos cada uno. Más atrás se ubican Nueva Zelanda con 70 unidades y Australia con 68, mientras que Francia completa el lote de los cinco primeros con 64 puntos. Argentina aparece inmediatamente después con 56 unidades, seguido muy de cerca por España, que suma 54. Gran Bretaña, en tanto, ocupa el octavo lugar con 36 puntos.

De cara a la próxima etapa del circuito, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora intentará seguir sumando para escalar posiciones y acercarse al grupo de líderes en una temporada marcada por la paridad entre las principales potencias del rugby seven.

Temas EspañaNueva ZelandaSudáfricaCanadáCiudad del CaboCircuito Mundial de SevenLos Pumas 7sArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver

Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver

Los Pumas 7’s ya conocen a sus rivales para el Seven de Nueva York

Los Pumas 7’s ya conocen a sus rivales para el Seven de Nueva York

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
3

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
4

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
5

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
6

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Más Noticias
Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Comentarios