Así quedó el ranking del Circuito Mundial tras el Seven de Vancouver: ¿en qué puesto están Los Pumas 7’s?
El seleccionado argentino terminó quinto en la etapa disputada en Canadá y sumó 12 puntos para la tabla general. Tras cinco torneos del calendario, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se mantiene entre los protagonistas del circuito.
Los Pumas 7’s cerraron su participación en el Seven de Vancouver con un quinto puesto y sumaron unidades importantes para el ranking general del Circuito Mundial. Con ese resultado, el seleccionado argentino alcanzó los 56 puntos y se ubica en la sexta posición de la tabla luego de cinco etapas disputadas.
El sistema de puntuación del circuito establece que el equipo campeón de cada etapa obtiene 20 puntos, el subcampeón suma 18 y el tercer puesto entrega 16. Por detrás, el cuarto lugar recibe 14 unidades y el quinto -posición que consiguió Argentina en Canadá- suma 12. El sexto obtiene 10, mientras que los séptimos y octavos agregan ocho y seis puntos respectivamente.
La clasificación refleja el rendimiento acumulado en las cinco primeras paradas de la temporada: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth y Vancouver.
En lo más alto del ranking aparecen Fiji y Sudáfrica, que comparten la punta con 86 puntos cada uno. Más atrás se ubican Nueva Zelanda con 70 unidades y Australia con 68, mientras que Francia completa el lote de los cinco primeros con 64 puntos. Argentina aparece inmediatamente después con 56 unidades, seguido muy de cerca por España, que suma 54. Gran Bretaña, en tanto, ocupa el octavo lugar con 36 puntos.
De cara a la próxima etapa del circuito, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora intentará seguir sumando para escalar posiciones y acercarse al grupo de líderes en una temporada marcada por la paridad entre las principales potencias del rugby seven.