Así quedó el ranking del Circuito Mundial tras el Seven de Vancouver: ¿en qué puesto están Los Pumas 7’s?

En lo más alto del ranking aparecen Fiji y Sudáfrica, que comparten la punta con 86 puntos cada uno. Más atrás se ubican Nueva Zelanda con 70 unidades y Australia con 68, mientras que Francia completa el lote de los cinco primeros con 64 puntos. Argentina aparece inmediatamente después con 56 unidades, seguido muy de cerca por España, que suma 54. Gran Bretaña, en tanto, ocupa el octavo lugar con 36 puntos.