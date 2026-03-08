Política

Pregunto a la IA quién ganó las últimas elecciones en Venezuela y me responde que eso no está definido, que existe una controversia al respecto: según algunos, Nicolás Maduro; según otros, Edmundo González Urrutia. Ella no sabe, no opina. ¿De qué clase de inteligencia se trata, entonces? Si hay una respuesta idiota, a mi criterio es justamente esa. La llamo «Idiotingencia» Artificial, y le insisto una y otra vez con el tema, pero se mantiene firme, escudándose siempre en la «controversia» que le impide tomar partido. Le hablo de otras controversias famosas: entre «terraplanistas» y «esferistas», por ejemplo, y me dice que en ese caso sí, que defiende la esfericidad de la Tierra porque hay pruebas a favor.