Mordida de murciélago en una escuela rural: evacuaron de urgencia a la directora en helicóptero
La directora de una escuela rural de un paraje del norte salteño, fue mordida por un murciélago mientras recorría el establecimiento. Debido a la distancia y las dificultades de acceso, debió ser evacuada en helicóptero a la ciudad de Salta para recibir tratamiento preventivo contra la rabia.
Un episodio poco frecuente generó preocupación en una escuela rural del norte salteño. La directora de la institución educativa N.º 4163, ubicada en el paraje El Traslado, en el departamento San Martín, debió ser trasladada de urgencia en helicóptero hacia la ciudad de Salta luego de sufrir la mordedura de un murciélago mientras realizaba una recorrida dentro del establecimiento.
El hecho ocurrió el viernes cuando la docente inspeccionaba distintos sectores del predio escolar. Durante ese recorrido, el animal la mordió en una de sus manos, lo que encendió las alertas sanitarias debido al riesgo que implican este tipo de ataques.
Cómo es la escuela
La escuela funciona con modalidad de jornada completa y cuenta con un albergue para estudiantes. Allí asisten niños de comunidades criollas y originarias que viven en la zona. El establecimiento se encuentra en una región de difícil acceso, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Tartagal, lo que complica los traslados por vía terrestre ante emergencias médicas.
Tras el incidente, la directora permaneció en el lugar bajo observación hasta que finalmente decidió aceptar el traslado a la capital provincial. La recomendación de los agentes sanitarios que trabajan en el área y el consejo de su hijo, que se desempeña como enfermero en Salta, fueron determinantes para que accediera a ser evacuada.
El traslado
Debido a la distancia y a las dificultades de acceso al paraje, el operativo se concretó mediante una evacuación aérea. Una vez en Salta, la docente quedó bajo evaluación de profesionales de la salud, quienes le aplicarán el tratamiento preventivo correspondiente, incluida la vacuna antirrábica, tal como establecen los protocolos ante mordeduras de este tipo de animales.
Paralelamente, se activaron los procedimientos administrativos correspondientes a la aseguradora de riesgos del trabajo, ya que el episodio ocurrió mientras la docente cumplía funciones en la escuela.