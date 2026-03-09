Mordida de murciélago en una escuela rural: evacuaron de urgencia a la directora en helicóptero

Cómo es la escuela

La escuela funciona con modalidad de jornada completa y cuenta con un albergue para estudiantes. Allí asisten niños de comunidades criollas y originarias que viven en la zona. El establecimiento se encuentra en una región de difícil acceso, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Tartagal, lo que complica los traslados por vía terrestre ante emergencias médicas.