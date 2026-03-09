Secciones
SociedadActualidad

Mordida de murciélago en una escuela rural: evacuaron de urgencia a la directora en helicóptero

La directora de una escuela rural de un paraje del norte salteño, fue mordida por un murciélago mientras recorría el establecimiento. Debido a la distancia y las dificultades de acceso, debió ser evacuada en helicóptero a la ciudad de Salta para recibir tratamiento preventivo contra la rabia.

Mordida de murciélago en una escuela rural: evacuaron de urgencia a la directora en helicóptero Mordida de murciélago en una escuela rural: evacuaron de urgencia a la directora en helicóptero
Hace 14 Min

Un episodio poco frecuente generó preocupación en una escuela rural del norte salteño. La directora de la institución educativa N.º 4163, ubicada en el paraje El Traslado, en el departamento San Martín, debió ser trasladada de urgencia en helicóptero hacia la ciudad de Salta luego de sufrir la mordedura de un murciélago mientras realizaba una recorrida dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió el viernes cuando la docente inspeccionaba distintos sectores del predio escolar. Durante ese recorrido, el animal la mordió en una de sus manos, lo que encendió las alertas sanitarias debido al riesgo que implican este tipo de ataques.

Cómo es la escuela

La escuela funciona con modalidad de jornada completa y cuenta con un albergue para estudiantes. Allí asisten niños de comunidades criollas y originarias que viven en la zona. El establecimiento se encuentra en una región de difícil acceso, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Tartagal, lo que complica los traslados por vía terrestre ante emergencias médicas.

Tras el incidente, la directora permaneció en el lugar bajo observación hasta que finalmente decidió aceptar el traslado a la capital provincial. La recomendación de los agentes sanitarios que trabajan en el área y el consejo de su hijo, que se desempeña como enfermero en Salta, fueron determinantes para que accediera a ser evacuada.

El traslado

Debido a la distancia y a las dificultades de acceso al paraje, el operativo se concretó mediante una evacuación aérea. Una vez en Salta, la docente quedó bajo evaluación de profesionales de la salud, quienes le aplicarán el tratamiento preventivo correspondiente, incluida la vacuna antirrábica, tal como establecen los protocolos ante mordeduras de este tipo de animales.

Paralelamente, se activaron los procedimientos administrativos correspondientes a la aseguradora de riesgos del trabajo, ya que el episodio ocurrió mientras la docente cumplía funciones en la escuela. 

Temas SaltaTartagal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Intentaron pasar más de 50 kilos de marihuana ocultos en encomiendas, pero fueron descubiertos con un escáner

Intentaron pasar más de 50 kilos de marihuana ocultos en encomiendas, pero fueron descubiertos con un escáner

Lo más popular
Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
1

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
2

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada
3

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
4

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia
5

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
6

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Más Noticias
La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Comentarios