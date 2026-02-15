Una familia viajaba en una camioneta rellena con 65 kilos de cocaína
Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 34, en donde el can antinarcóticos “Anny” fue fundamental para detectar la droga que estaba distribuida en 85 paquetes con cocaína ocultos en los paneles de las puertas, columnas posteriores y tanque de combustible del vehículo.
Los efectivos de la Sección "Embarcación" dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal", con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Aguaray", mientras realizaban un control vial sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.344, próximo a la localidad de Embarcación, detuvieron la marcha de un vehículo Toyota Hilux que circulaba en sentido Norte-Sur, en el que viajaba un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores de edad.
Al realizar el control documentológico del rodado, se constató que el mismo no era conducido por su titular. Durante la inspección física, los uniformados observaron irregularidades en los paneles de las puertas traseras, los cuales presentaban signos de haber sido repintados recientemente y con el detalle de la ausencia de los tornillos de sujeción.
Asimismo, al ser consultados, el hombre y la mujer (ambos mayores de edad) brindaron versiones contradictorias respecto a los motivos de su viaje. Ante las inconsistencias detectadas, se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, la cual dispuso el traslado del vehículo y sus ocupantes hasta el asiento de la Unidad para realizar una requisa más exhaustiva.
Durante la inspección minuciosa y con la colaboración del can detector de narcóticos "Anny", quien marcó la posible presencia de estupefaciente en el sector del asiento trasero.
Eso derivó en el hallazgo de 85 paquetes rectangulares, en los paneles de las puertas traseras, en un doble fondo de las columnas posteriores del vehículo y en el interior del tanque de combustible, que contenían una sustancia blancuzca.
Los elementos hallados fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest por personal de Criminalística y Estudios Forenses, la cual arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 65 kilos 75 gramos.
En consecuencia, la Fiscalía interviniente dispuso la detención de los dos ciudadanos mayores de edad en carácter de incomunicados, la entrega de los menores a un familiar responsable. Como así también, el secuestro del estupefaciente, del vehículo y de los teléfonos celulares por infracción a la Ley N° 23.737.