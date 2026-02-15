Una familia viajaba en una camioneta rellena con 65 kilos de cocaína

Los efectivos de la Sección "Embarcación" dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal", con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Aguaray", mientras realizaban un control vial sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.344, próximo a la localidad de Embarcación, detuvieron la marcha de un vehículo Toyota Hilux que circulaba en sentido Norte-Sur, en el que viajaba un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores de edad.