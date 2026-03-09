Secciones
SociedadEstilo de vida

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Te contamos la mejor técnica para mantenerlos en buen estado y evitar rayones.

Cómo limpiar correctamente los anteojos sin dañar los cristales. Cómo limpiar correctamente los anteojos sin dañar los cristales.
Hace 2 Hs

Con el uso diario, los lentes acumulan polvo, huellas y suciedad, lo que puede afectar la visión y acortar su vida útil. Aunque muchas personas intentan limpiarlos con métodos caseros, algunos hábitos comunes pueden deteriorar los cristales sin que lo notemos.

Skincare, cuidado de la piel para hombres: una guía básica para empezar

Skincare, cuidado de la piel para hombres: una guía básica para empezar

Uno de los errores más frecuentes es utilizar paños de microfibra en seco, ya que pueden arrastrar partículas que generan rayones con el tiempo. Del mismo modo, aplicar productos inadecuados como alcohol o limpiadores agresivos puede afectar los tratamientos especiales de los cristales.

La mejor manera de limpiar los lentes sin dañarlos

Los expertos en óptica recomiendan un método simple y seguro para mantener los anteojos impecables sin comprometer su calidad.

1. Colocar una gota de detergente neutro en la yema de los dedos y distribuirla sobre los cristales.

2. Frotar suavemente hasta generar espuma y enjuagar con agua tibia para eliminar residuos.

3. Secar con un pañuelo de papel suave o una toalla de algodón, evitando fricciones bruscas.

Es fundamental evitar el agua caliente, ya que puede deteriorar los tratamientos protectores de los cristales. Además, se recomienda no ejercer demasiada presión al limpiar para prevenir rayones.

Consejos para mantener los anteojos en buen estado

- Usar productos adecuados: limpiar con agua y jabón neutro, evitando sustancias como alcohol o amoníaco.

- Secar con paño de microfibra: este material no deja pelusas y protege la superficie de los lentes.

- Guardar en su estuche: ayuda a evitar golpes, caídas y la acumulación de polvo.

- No utilizar la ropa para limpiarlos: las telas pueden contener partículas que rayan los cristales.

- Proteger del calor: temperaturas elevadas pueden dañar los tratamientos de los lentes y deformar el armazón.

- Sostenerlos con ambas manos: esto previene desajustes en la estructura de los anteojos.

- Evitar apoyarlos boca abajo: así se reduce el riesgo de rayones en la superficie óptica.

- **Hacer ajustes periódicos:** acudir a una óptica de confianza para verificar el estado y alineación del armazón.

Siguiendo estos consejos, se puede prolongar la vida útil de los anteojos y mantener una visión clara sin comprometer la calidad de los cristales.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los despertadores de luz son los dispositivos más respetuosos de la biología del sueño

Los despertadores de luz son los dispositivos más respetuosos de la biología del sueño

Lo más popular
Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
1

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
2

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada
3

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
4

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia
5

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
6

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Más Noticias
Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Comentarios