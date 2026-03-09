La ciencia explora cómo frenar el envejecimiento

La posibilidad de que los seres humanos vivan mucho más allá de los límites actuales dejó de ser sólo un concepto de ciencia ficción para convertirse en un tema de investigación científica. Algunos especialistas plantean que en el futuro podría ser posible alcanzar al menos los 150 años con buena salud. Entre las voces más influyentes en este campo se encuentra el genetista de Harvard David A. Sinclair, quien sostiene que el envejecimiento no es necesariamente un proceso irreversible.
De acuerdo con su enfoque, el envejecimiento estaría relacionado con la pérdida progresiva de información epigenética, es decir, el sistema que regula la forma en que las células interpretan y utilizan el ADN. Con el paso del tiempo, esas “instrucciones” se deterioran y el organismo pierde capacidad para reparar tejidos y mantener sus funciones normales. Sinclair propone que, si esa información pudiera restaurarse, el cuerpo podría recuperar características propias de etapas más jóvenes de la vida.
Avance
Uno de los avances científicos que alimenta esta hipótesis está relacionado con los llamados factores de reprogramación celular descubiertos por el científico japonés Shinya Yamanaka, quien recibió el Premio Nobel en 2012. Estas proteínas permiten revertir parcialmente células adultas hacia un estado más juvenil, lo que abre la posibilidad de restaurar funciones biológicas deterioradas por el paso del tiempo.
Otra línea de investigación se centra en la molécula NAD+, que cumple un papel clave en la reparación celular y en el metabolismo. Los niveles de este compuesto disminuyen con la edad, por lo que algunos estudios buscan restaurarlos para mejorar la salud y prolongar la vida activa.
Sin embargo, muchos científicos advierten que estos avances todavía se encuentran en etapas iniciales, especialmente en lo que respecta a su aplicación en humanos. Los resultados prometedores obtenidos en animales deberán ser confirmados en ensayos clínicos.
Mientras tanto, los expertos coinciden en que los hábitos saludables siguen siendo fundamentales para prolongar la vida. Una alimentación equilibrada, el ejercicio regular, el descanso adecuado y el control de factores de riesgo continúan siendo pilares esenciales para mejorar la longevidad y la calidad de vida.