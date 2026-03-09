La ciencia explora cómo frenar el envejecimiento

La posibilidad de que los seres humanos vivan mucho más allá de los límites actuales dejó de ser sólo un concepto de ciencia ficción para convertirse en un tema de investigación científica. Algunos especialistas plantean que en el futuro podría ser posible alcanzar al menos los 150 años con buena salud. Entre las voces más influyentes en este campo se encuentra el genetista de Harvard David A. Sinclair, quien sostiene que el envejecimiento no es necesariamente un proceso irreversible.