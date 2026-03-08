"Chiqui" Tapia respondió a River por la salida del Comité Ejecutivo de la AFA: “Cuando asumimos, no estaba”
El presidente del fútbol argentino reaccionó al comunicado del club de Núñez, que decidió no participar de las reuniones del organismo por falta de “mecanismos claros y previsibles”. También ironizó sobre la posibilidad de que otros clubes adopten la misma postura.
Claudio “Chiqui” Tapia rompió el silencio y respondió públicamente al comunicado de River, que días atrás anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El club de Núñez justificó su decisión al señalar que en el actual funcionamiento del organismo no existen “mecanismos claros y previsibles” para la toma de decisiones.
El presidente de la AFA se refirió al tema este sábado en Córdoba, durante una improvisada rueda de prensa en el marco de un evento oficial del fútbol argentino. Allí fue consultado sobre la postura del “Millonario” y dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión.
“Ah, ¿son más? No sabía”, dijo Tapia con tono irónico cuando los periodistas mencionaron la posibilidad de que otros clubes se sumen a la decisión de River. En ese contexto, también recordaron que Estudiantes de La Plata hace tiempo no participa activamente del Comité Ejecutivo.
El dirigente aprovechó la consulta para recordar cómo estaba conformado el órgano de conducción del fútbol argentino cuando asumió la presidencia en marzo de 2017.
“Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte”, sostuvo.
Las declaraciones de Tapia se producen luego del comunicado difundido por River, en el que la institución explicó las razones de su alejamiento de las reuniones del organismo.
En ese documento, el club ratificó su compromiso institucional con la AFA, especialmente en lo que respecta a la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, pero expresó su preocupación por la forma en que se toman las decisiones dentro del Comité Ejecutivo.
“River cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, señala el texto difundido por la dirigencia de Núñez.
Sin embargo, el mismo comunicado deja en claro el motivo de la decisión adoptada por el club.
“No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, agregaron.
La respuesta de Tapia se dio en una jornada en la que también habló uno de sus principales colaboradores dentro de la estructura dirigencial de la AFA. El tesorero del organismo, Pablo Toviggino, tomó la palabra durante el evento y se mostró visiblemente emocionado al referirse al respaldo que, según él, tiene la conducción actual del fútbol argentino.
“¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino lo apoya? Es lo único por lo que trabajamos. Que no se olviden, que no se olviden. No lo hacemos por la política ni por los dirigentes, lo hacemos por esto”, expresó.
El contexto institucional del fútbol argentino atraviesa semanas de tensión. Durante este fin de semana, por ejemplo, no hubo actividad en ninguna categoría debido a un paro impulsado por la dirigencia del fútbol local.
En medio de ese escenario, la decisión de River de apartarse de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA sumó un nuevo capítulo al debate sobre la conducción del fútbol argentino, ahora con la respuesta directa de Tapia.