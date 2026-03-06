Nuevo golpe para "Chiqui" Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Un escenario político que empieza a reacomodarse

El impacto de la salida de River obligó a la dirigencia de la AFA a seguir de cerca los movimientos del resto de los clubes. Mientras Boca, Independiente y San Lorenzo mantienen posiciones más cercanas a la neutralidad o al pragmatismo institucional, el apoyo de las instituciones más pequeñas continúa siendo el principal sostén político del modelo de gestión de Tapia. Sin embargo, la aparición de nuevos focos de disidencia podría modificar el equilibrio interno y abrir un escenario de mayor tensión dentro del fútbol argentino.