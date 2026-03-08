Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Por otro lado, la influencia del estilo utilitario y el resurgimiento de la moda de los años dos mil consolidan su relevancia. El dominio del cuero, el denim rígido y los detalles metálicos en la vestimenta actual genera un entorno donde este tipo de bota encaja de forma orgánica. Gracias a su diseño funcional y su presencia imponente, el calzado se integra con naturalidad en una paleta de tonos neutros y texturas robustas.