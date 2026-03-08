El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

¿Cortarse el pelo según la Luna? Puede sonar a superstición, pero cada vez más personas consultan el calendario lunar antes de pedir cita en la peluquería o programar su depilación. Marzo, asociado al renacer y a la llegada de la primavera, es uno de los meses más simbólicos para iniciar cambios y renovar rutinas de belleza.
Aunque no existe evidencia científica concluyente que respalde esta práctica, la tradición sostiene que las fases lunares influyen en los ritmos naturales, incluidos los del cabello y el vello corporal. Planificar los cuidados con regularidad, en cualquier caso, ya supone un beneficio para la salud capilar y cutánea.
Las fases de la Luna en marzo 2026
Para organizar cortes de pelo o depilaciones según el calendario lunar, lo primero es conocer las fases del mes:
Luna llena: 3 de marzo
Cuarto menguante: 11 de marzo
Luna nueva: 19 de marzo
Cuarto creciente: 25 de marzo
A grandes rasgos, marzo se divide en dos grandes periodos energéticos:
Luna menguante: del 4 al 18 de marzo.
Luna creciente: 1 y 2 de marzo, y del 20 al 31 de marzo.
La tradición asocia la Luna creciente con expansión y vitalidad, mientras que la Luna menguante se vincula a la ralentización y el mantenimiento.
Cortarse el pelo según la Luna: qué fase elegir
No todos los cortes persiguen el mismo objetivo. A veces queremos que el pelo crezca rápido; otras, que el corte dure más tiempo o fortalecer la raíz. Según el calendario lunar, estas son las pautas generales:
Luna creciente: favorece el crecimiento rápido y fuerte del cabello.
Luna llena: se asocia con mayor volumen, brillo y densidad.
Luna menguante: ideal para que el corte dure más tiempo y fortalecer desde la raíz.
Luna nueva: se considera poco favorable para cambios importantes de look.
Mejores días de marzo de 2026 para cortarse el pelo
Para que el pelo crezca más rápido y fuerte
Si buscas estimular el crecimiento capilar, las fechas más favorables son:
24, 25 y 26 de marzo, coincidiendo con la fase creciente tras el cuarto creciente del día 25.
1 y 2 de marzo, también en periodo de Luna creciente.
Estas fechas suelen recomendarse si quieres dejar crecer la melena, recuperar densidad tras una caída estacional, fortalecer el cabello o reparar daños por tintes o calor.
Para que el corte dure más tiempo
Si prefieres espaciar las visitas a la peluquería o mantener un corte definido (como un bob o un flequillo), lo ideal es elegir la fase menguante.
Las mejores fechas son:
7, 8 y 9 de marzo.
En general, cualquier día entre el 4 y el 18 de marzo.
El 11 de marzo, coincidiendo con el cuarto menguante, es uno de los momentos más señalados.
Este periodo es recomendable para sanear puntas sin estimular demasiado el crecimiento o mantener la forma del corte durante más semanas.
¿Cuándo depilarse según el calendario lunar?
En el caso de la depilación, la tradición es más clara: hacerlo en Luna menguante ayudaría a ralentizar el crecimiento del vello.
En marzo de 2026, las fechas más favorables serían:
Del 6 al 15 de marzo.
Algunos calendarios de bienestar también indican que durante la fase menguante la piel puede estar más receptiva a tratamientos, lo que convierte este periodo en un buen momento para exfoliaciones, hidrataciones profundas y rutinas de autocuidado.
¿Funciona realmente cortarse el pelo según la Luna?
No hay estudios científicos que confirmen que las fases lunares influyan directamente en el crecimiento del cabello o del vello. Sin embargo, muchas personas aseguran notar diferencias.
Más allá de la creencia, organizar los cuidados personales con constancia, respetar tiempos de descanso capilar y mantener rutinas estables sí tiene un impacto positivo. El calendario lunar, en ese sentido, puede funcionar como una herramienta de planificación y conexión con los propios ritmos.
Si estabas pensando en un cambio de look o en programar tu próxima depilación, marzo ofrece varias fechas estratégicas para hacerlo. La clave no es la superstición, sino la intención y la constancia con la que cuidas tu cuerpo.