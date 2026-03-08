El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Los trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

- Elegir bien el corte: no todos los cortes responden de la misma manera al aire caliente. Para obtener mejores resultados, conviene optar por piezas que conserven su jugosidad natural, como el ojo de bife, el bife de lomo, la pechuga o el muslo de pollo y las costillitas de cerdo. En cambio, los cortes demasiado finos o muy magros tienden a secarse con mayor facilidad.