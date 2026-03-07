Los ambiciosos objetivos de la Asociación Tucumana de Tenis para 2026

Sin embargo, para la gestión del presidente, la cima de la pirámide (los certámenes profesionales) carece de sentido sin una base sólida. El gran objetivo de este año es el fortalecimiento de los juveniles. La estrategia es clara: que los chicos tucumanos vean a las figuras de cerca para entender que el profesionalismo no es un sueño inalcanzable. “Queremos que vean cómo entrenan, cómo es el compromiso... que se enamoren del tenis y sepan que se puede llegar con esfuerzo, sacrificio, talento y cabeza”, expresa. En los últimos años, los jóvenes tucumanos pudieron seguir de cerca a figuras hoy consagradas, como Mariano Navone, Francisco Comesaña, João Fonseca u Oleksandra Oliynykova.