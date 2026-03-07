Los ambiciosos objetivos de la Asociación Tucumana de Tenis para 2026

En los últimos años el tenis internacional encontró en nuestra provincia un hogar permanente. Lo que antes era un evento excepcional, hoy se vive como algo habitual. En el marco del ITF M25 de Yerba Buena, Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis (ATT), reflexionó sobre el presente de la disciplina en suelo tucumano y los ambiciosos proyectos que buscan transformar el semillero.
Un presente “natural”
Para Arquez, el hecho de haber perdido la cuenta de cuántos torneos internacionales se han realizado en el “Jardín de la República” es, paradójicamente, la mejor de las noticias. La consolidación de Tucumán como plaza fija de la ITF, la ATP y la WTA es el resultado de un trabajo mancomunado entre la ATT, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el apoyo de los sectores público y privado.
“Ya ni recuerdo cuántos organizamos, y eso es bueno. Nos consolidamos como sede de campeonatos internacionales, tanto acá en Yerba Buena como en San Miguel”, sostiene.
Esta “naturalización” no solo eleva el nivel deportivo, sino que genera un impacto económico. Según el dirigente, hubo unas 80 personas visitando la “Ciudad Jardín”, entre jugadores, sus equipos y familias, lo que beneficia a la economía local a través del turismo.
Sin embargo, para la gestión del presidente, la cima de la pirámide (los certámenes profesionales) carece de sentido sin una base sólida. El gran objetivo de este año es el fortalecimiento de los juveniles. La estrategia es clara: que los chicos tucumanos vean a las figuras de cerca para entender que el profesionalismo no es un sueño inalcanzable. “Queremos que vean cómo entrenan, cómo es el compromiso... que se enamoren del tenis y sepan que se puede llegar con esfuerzo, sacrificio, talento y cabeza”, expresa. En los últimos años, los jóvenes tucumanos pudieron seguir de cerca a figuras hoy consagradas, como Mariano Navone, Francisco Comesaña, João Fonseca u Oleksandra Oliynykova.
Bajo esta premisa, la ATT lanzó recientemente un circuito de menores que ya muestra resultados alentadores. “El primer torneo se hizo hace un mes con casi 50 participantes. Queremos tener una base de 100 jugando para el segundo semestre”, proyecta Arquez. Este circuito busca que los jugadores de los clubes locales empiecen a sentir la competencia desde temprana edad.
Más en el horizonte
A pesar de las dificultades económicas, la ambición no se detiene. El dirigente ratificó que ya existe una fecha confirmada en junio para un torneo Challenger, aunque el desafío actual radica en conseguir los avales económicos necesarios para concretarlo.
Además, el titular de la ATT remarcó que, ante posibles desventajas en infraestructura en comparación con otros países, Tucumán responde con calidad organizativa y calidez humana. “El jugador viene y le preguntamos qué necesita, cómo la está pasando, y eso es lo que hace que esas figuras internacionales elijan volver una y otra vez a la provincia”, concluye.