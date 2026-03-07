Tenis internacional en Yerba Buena: ¿a qué hora es la final y quiénes juegan?

Más allá de los pergaminos, la clave del partido podría estar en la frescura física. Mientras que Ambrogi llega con desgaste acumulado por su participación en ambas modalidades (llegó a semifinales en dobles), el joven alemán ha pasado significativamente menos tiempo en cancha, lo que podría darle una ventaja en los peloteos largos y la recuperación. Dedura, quien parece destinado a ocupar un lugar en la élite mundial y ganó en diciembre su primer título profesional, buscará imponer su ritmo vertiginoso y seguir acumulando logros en su meteórico ascenso.