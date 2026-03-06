Secciones
DeportesTenis

El tucumano “Machi” Zeitune avanzó a semifinales en el M25 de Yerba Buena

El jugador local sigue firme en el torneo internacional que se disputa en Las Lomitas. La definición será el domingo tras una semana de partidos con tenistas de distintos países.

UN PASO MÁS. Zeitune se metió en semifinales del M25 de Yerba Buena y mantiene viva la ilusión de pelear por el título en su provincia. UN PASO MÁS. Zeitune se metió en semifinales del M25 de Yerba Buena y mantiene viva la ilusión de pelear por el título en su provincia. Instagram @tenisargentino
Hace 1 Hs

Yerba Buena volvió a convertirse esta semana en escenario del tenis profesional con una nueva edición del ITF World Tennis Tour M25, que se disputa del 2 al 8 de marzo en el Club Social Las Lomitas. El certamen forma parte de la gira sudamericana y reúne a jugadores que buscan dar el salto en el ranking profesional. Para muchos de ellos, este tipo de torneos representa una oportunidad clave para sumar experiencia, competir con rivales de distintos países y seguir creciendo dentro del circuito.

El torneo reparte U$S 30.000 en premios y consolida a la ciudad como sede de competencias internacionales. Durante toda la semana, el público puede disfrutar de partidos de alto nivel en una propuesta que acerca el tenis profesional a la comunidad.

En la jornada del jueves se disputaron los encuentros correspondientes a los cuartos de final del cuadro principal, con varios duelos intensos y con presencia argentina entre los protagonistas.

Uno de los que avanzó fue Luciano Emanuel Ambrogi, que superó al chileno Bastián Malla por 6-3 y 7-6. El segundo set fue muy parejo y se definió en un tie-break cargado de tensión que terminó 12-10 a favor del argentino.

También se metió en semifinales el alemán Diego Dedura, que derrotó con autoridad al argentino Carlos María Zárate por 6-0 y 6-4.

Pero una de las grandes noticias de la jornada volvió a tener acento tucumano. Máximo “Machi” Zeitune sigue avanzando a paso firme en el torneo de su provincia y, tras ganarle a Juan Ignacio Gallego por 6-2 y 6-1 en primera ronda y 6-3 6-3 a Valerio Aboian en segunda, ahora volvió a festejar ante su gente. En un partido muy disputado, el local superó al argentino Juan Estevez por 6-2, 4-6 y 6-2 tras una hora y 52 minutos de juego.

El tucumano había sido protagonista desde el inicio del certamen y ahora confirmó su gran momento al meterse en semifinales, manteniendo viva la ilusión de llegar a la definición en casa.

Otro de los partidos más intensos del día lo protagonizaron Santiago Rodríguez Taverna y el brasileño Nicolás Zanellato. El argentino se quedó con la victoria por 6-4, 6-7 y 7-6 en un encuentro maratónico que se extendió durante tres horas y 17 minutos.

Ese duelo correspondía a los octavos de final y, tras el triunfo, Rodríguez Taverna avanzó a cuartos.

La actividad continuará el sábado desde las 12, cuando se disputen las semifinales del torneo. En una de ellas, Zeitune enfrentará al alemán Dedura en busca de un lugar en la final. Del otro lado del cuadro, Ambrogi ya espera rival, que estará entre Rodriguez Taverna y Joaquin Rodríguez. El partido está 3-3 y continuará a las 11.

Además del cuadro principal de singles, la competencia también incluye el torneo de dobles, lo que amplía la cantidad de partidos y mantiene una intensa actividad durante toda la semana en las canchas de polvo de ladrillo del club yerbabuenense.

El campeón se definirá el domingo, cuando el torneo baje el telón en las canchas de Las Lomitas. Mientras tanto, el tenis internacional sigue escribiendo su historia en Tucumán, con un representante local que todavía sueña en grande.

Temas TucumánYerba BuenaMáximo ZeituneAsociación Tucumana de Tenis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

Lo más popular
1

Campaña gruesa 2026: en la zona núcleo comenzó la trilla de maíz temprano

Ipaat, hacia el fortalecimiento de una planificación conjunta para la zafra 2026
2

Ipaat, hacia el fortalecimiento de una planificación conjunta para la zafra 2026

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro
3

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior
4

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

5

Detectan un nuevo caso de influenza aviar en Córdoba

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias
6

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Más Noticias
De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

De Las Catitas al Monumental: la historia de Lucas Videla, el talentoso extremo que ilusiona a la Reserva de Atlético

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Nuevo golpe para Chiqui Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Nuevo golpe para "Chiqui" Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios