El tucumano “Machi” Zeitune avanzó a semifinales en el M25 de Yerba Buena

Yerba Buena volvió a convertirse esta semana en escenario del tenis profesional con una nueva edición del ITF World Tennis Tour M25, que se disputa del 2 al 8 de marzo en el Club Social Las Lomitas. El certamen forma parte de la gira sudamericana y reúne a jugadores que buscan dar el salto en el ranking profesional. Para muchos de ellos, este tipo de torneos representa una oportunidad clave para sumar experiencia, competir con rivales de distintos países y seguir creciendo dentro del circuito.
El torneo reparte U$S 30.000 en premios y consolida a la ciudad como sede de competencias internacionales. Durante toda la semana, el público puede disfrutar de partidos de alto nivel en una propuesta que acerca el tenis profesional a la comunidad.
En la jornada del jueves se disputaron los encuentros correspondientes a los cuartos de final del cuadro principal, con varios duelos intensos y con presencia argentina entre los protagonistas.
Uno de los que avanzó fue Luciano Emanuel Ambrogi, que superó al chileno Bastián Malla por 6-3 y 7-6. El segundo set fue muy parejo y se definió en un tie-break cargado de tensión que terminó 12-10 a favor del argentino.
También se metió en semifinales el alemán Diego Dedura, que derrotó con autoridad al argentino Carlos María Zárate por 6-0 y 6-4.
Pero una de las grandes noticias de la jornada volvió a tener acento tucumano. Máximo “Machi” Zeitune sigue avanzando a paso firme en el torneo de su provincia y, tras ganarle a Juan Ignacio Gallego por 6-2 y 6-1 en primera ronda y 6-3 6-3 a Valerio Aboian en segunda, ahora volvió a festejar ante su gente. En un partido muy disputado, el local superó al argentino Juan Estevez por 6-2, 4-6 y 6-2 tras una hora y 52 minutos de juego.
El tucumano había sido protagonista desde el inicio del certamen y ahora confirmó su gran momento al meterse en semifinales, manteniendo viva la ilusión de llegar a la definición en casa.
Otro de los partidos más intensos del día lo protagonizaron Santiago Rodríguez Taverna y el brasileño Nicolás Zanellato. El argentino se quedó con la victoria por 6-4, 6-7 y 7-6 en un encuentro maratónico que se extendió durante tres horas y 17 minutos.
Ese duelo correspondía a los octavos de final y, tras el triunfo, Rodríguez Taverna avanzó a cuartos.
La actividad continuará el sábado desde las 12, cuando se disputen las semifinales del torneo. En una de ellas, Zeitune enfrentará al alemán Dedura en busca de un lugar en la final. Del otro lado del cuadro, Ambrogi ya espera rival, que estará entre Rodriguez Taverna y Joaquin Rodríguez. El partido está 3-3 y continuará a las 11.
Además del cuadro principal de singles, la competencia también incluye el torneo de dobles, lo que amplía la cantidad de partidos y mantiene una intensa actividad durante toda la semana en las canchas de polvo de ladrillo del club yerbabuenense.
El campeón se definirá el domingo, cuando el torneo baje el telón en las canchas de Las Lomitas. Mientras tanto, el tenis internacional sigue escribiendo su historia en Tucumán, con un representante local que todavía sueña en grande.