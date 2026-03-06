El tucumano “Machi” Zeitune avanzó a semifinales en el M25 de Yerba Buena

Yerba Buena volvió a convertirse esta semana en escenario del tenis profesional con una nueva edición del ITF World Tennis Tour M25, que se disputa del 2 al 8 de marzo en el Club Social Las Lomitas. El certamen forma parte de la gira sudamericana y reúne a jugadores que buscan dar el salto en el ranking profesional. Para muchos de ellos, este tipo de torneos representa una oportunidad clave para sumar experiencia, competir con rivales de distintos países y seguir creciendo dentro del circuito.