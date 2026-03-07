En las puertas de la gloria: Máximo Zeitune no pudo en la final del dobles en Yerba Buena

A pesar de la derrota en el último escalón, el balance para el joven tucumano es sumamente positivo. Al alcanzar su segunda final de dobles en la provincia (luego de su actuación en el Challenger 2025) y meterse simultáneamente entre los cuatro mejores en individuales, “Machi” demostró que su nivel está para competir de igual a igual con jugadores de ránking superior.