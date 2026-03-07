En las puertas de la gloria: Máximo Zeitune no pudo en la final del dobles en Yerba Buena

El Club Las Lomitas fue esta semana el epicentro del tenis regional, con un torneo ITF M25 de alto vuelo que culminará hoy. Tras siete días de intensa competencia, la expectativa es máxima de cara a la definición del cuadro de singles, que será en la cancha principal desde las 11.
La jornada de ayer fue larga, con las semifinales de ambas modalidades y la final de dobles, donde se consagraron los bonaerenses Tadeo Meneo y Tomás Martínez.
Un torneo inolvidable
La gran expectativa del público local estaba puesta en la final de dobles. Máximo Zeitune, en pareja con Bruno Fernandez, llegaba con paso firme tras eliminar a las duplas Cavallo/De Dios en primera ronda, Estévez/Ratti en cuartos de final y Ambrogi/Del Pino en semifinales. Sin embargo, la definición ante Martínez y Meneo terminó con un resultado de 6-2 y 6-4 a favor de estos últimos.
A pesar de la caída, el ambiente en Yerba Buena fue de puro reconocimiento. “Machi” destacó que, aunque el dobles no es su prioridad, le sirvió enormemente para agarrar ritmo de devolución y mantenerse competitivo a lo largo de las jornadas.
Para Zeitune, este torneo representó un punto de inflexión. Tras haber sufrido derrotas prematuras en los anteriores torneos disputados en Tucumán, en esta ocasión logró romper esa barrera psicológica. El joven alcanzó su primera semifinal de un M25 en singles.
“Es hermoso jugar aquí... en mi casa con todos mis amigos, mi familia. Ojalá se sigan haciendo este tipo de torneos acá porque es algo único“, confesó emocionado.
A pesar de la derrota en el último escalón, el balance para el joven tucumano es sumamente positivo. Al alcanzar su segunda final de dobles en la provincia (luego de su actuación en el Challenger 2025) y meterse simultáneamente entre los cuatro mejores en individuales, “Machi” demostró que su nivel está para competir de igual a igual con jugadores de ránking superior.
Además, con los puntos que sumó, el tucumano saltó más de 60 posiciones y quedará a partir del lunes al borde de meterse entre los mejores 700 tenistas del mundo.
Palabra de campeones
Tras consagrarse y obtener su primer título profesional, Tadeo Meneo y Tomás Martínez no escatimaron en elogios para el crédito local. Martínez fue tajante al analizar a sus rivales: “’Machi’ tiene un potencial gigante... Bruno tiene una actualidad increíble también. Son dos grandes jugadores y fue un gran partido el que hicimos”.
Los campeones, que jugaron juntos por primera vez, resaltaron además la calidez del público tucumano, que a pesar de volcarse mayoritariamente a favor de Zeitune, supo valorar el buen tenis. “La gente nos trata muy bien, hay muy buena onda”, señalaron, destacando la impecable organización a pesar de las interrupciones climáticas que obligaron a manejar la ansiedad y los parates por lluvia.