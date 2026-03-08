Otra faceta: uno de los padres del rugby tucumano

Desde una nebulosa de tristeza y ternura parecen brotar las figuras de aquellos pioneros con sus pantalones hasta las rodillas y los inmensos botines de caña alta y puntera redondeada, que persiguiendo una pelota nos señalaron un horizonte que todavía no imaginábamos. Al nombrarlos me parece estar rezando... Bertie Godward, “El Loco” Leal Santillán, Basilio Carrasco, El Gordo Novillo, El Negro Farías, Titi Lehmann, Rafilo Castillo, Rofi Montini, Jimmy Lord, El Gordo Ruiz, Eduardo Alonso Crespo, mi padre... Eran las piezas fundamentales de un equipo al que habríamos de incorporarnos. Después llegarían para quedarse Raúl y Alejandro Frías Silva; también mi hermano José María, que abandonó junto al touch su raqueta y su futuro como jugador de tenis.