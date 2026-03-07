Claudio Tapia posó con la camiseta de Tucumán Central en el congreso del Consejo Federal
El presidente de la AFA recibió una musculosa del club de Villa Alem durante el encuentro de dirigentes realizado en Córdoba. La presidenta del “Rojo”, Soledad González, encabezó la delegación del "Rojo" junto a la tesorera Cyntia González.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, protagonizó una imagen que rápidamente comenzó a circular entre los dirigentes del fútbol del interior: posó con la camiseta de Tucumán Central durante el congreso del Consejo Federal que se realizó en la ciudad de Córdoba.
El encuentro reunió a más de 2.000 dirigentes de todo el país y sirvió como espacio para debatir distintos temas vinculados al desarrollo del fútbol del interior. Uno de los anuncios más importantes fue la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior, una competencia que comenzaría a disputarse en 2027 y que funcionaría como una cuarta categoría dentro de la estructura del fútbol argentino.
En medio de la jornada institucional, Tapia recibió un regalo especial de parte de la dirigencia tucumana. La presidenta de Tucumán Central, Soledad González, le entregó una musculosa del club de Villa Alem, que el titular de la AFA mostró ante las cámaras junto a la dirigente.
González estuvo acompañada en el evento por Cyntia González, con quien participó de las actividades del congreso y de las reuniones en las que se analizaron los cambios que se proyectan para los torneos del Consejo Federal.
La presencia de las representantes de Tucumán Central se dio en un contexto en el que el fútbol del interior atraviesa un proceso de reorganización. La futura creación del Torneo Argentino del Interior buscará generar una categoría intermedia entre el Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur, con el objetivo de ampliar la competencia y ofrecer un camino más sólido para los clubes que aspiran a escalar dentro del sistema del fútbol argentino.
En ese marco, la imagen de Tapia con la camiseta del “Rojo” se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada, reflejando la participación activa de los clubes del interior en las discusiones que marcarán el futuro de las competencias organizadas por el Consejo Federal.