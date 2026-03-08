El domingo se disfruta más con los beneficios del Club LA GACETA

El ritual del domingo empieza con un buen sabor de boca. Si sos de los que aman desayunar o merendar fuera de casa, Mora Bistró te espera con un tentador 2x1 en su desayuno buffet todos los días. Por su parte, en la sucursal de Mendoza 502 de Beans, los domingos podés disfrutar de un 15% de ahorro en tus desayunos y meriendas para arrancar el día con energía.
Para el almuerzo o la cena, la variedad es total. Quienes buscan algo rápido y rico tienen promociones exclusivas en Mostaza, con un 40% de descuento en el Affogato de Dulce de Leche y un 30% en combos seleccionados como el Mega Cuarto XL o la Mega Épica Palta.
En McDonald’s, todos los días contás con un 30% de descuento en combos medianos de Big Mac y Cuarto de Libra, y un 20% en Sundae para el postre. Y Leno tiene un 30% en productos seleccionados. Si la preferencia es el sushi o la cocina gourmet, Sushiclub tiene un 20% y Mora Bistró un 30% de descuento en su carta sábados y domingos, mientras que Meta Sushi brinda un 15% de domingo a jueves. Garden Bar, Check Restó & Pintas y los helados de Aloha se suman con un 20% de descuento diario.
El plan de domingo puede incluir una visita al cine con el clásico 2x1 todos los días en Atlas, Cines del Solar y Cinemacenter. Y si de renovar el placard se trata, marcas como Golf Premium, Heroína, Lado B, La Argentina, Melocotón y Pampero ofrecen descuentos que llegan al 20%, con opciones de cuotas sin interés en locales seleccionados. Incluso el mantenimiento del auto es más liviano: en YPF ahorrás un 10% en Infinia (nafta) pagando con dinero en cuenta desde la App todos los días.
¡Volá con JetSmart!
Para los socios que ya están pensando en una escapada o en las vacaciones, el beneficio con JetSmart es clave. Obtené hasta un 25% de descuento (5% sobre tarifas promocionales) para volar por toda la Argentina.
• ¿Cuándo comprar? Desde el viernes a las 10 a.m. hasta el lunes a las 10 a.m.
• ¿Cómo? Ingresando en el sitio web del beneficio con tu DNI y número de tarjeta.
• A tener en cuenta: válido para vuelos con 14 días de anticipación y para viajar hasta el 31 de agosto de 2026. Consultar fechas de restricción y condiciones en la web.
Importante: Los descuentos no son acumulables con otras promociones vigentes.