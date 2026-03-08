El domingo se disfruta más con los beneficios del Club LA GACETA

En McDonald’s, todos los días contás con un 30% de descuento en combos medianos de Big Mac y Cuarto de Libra, y un 20% en Sundae para el postre. Y Leno tiene un 30% en productos seleccionados. Si la preferencia es el sushi o la cocina gourmet, Sushiclub tiene un 20% y Mora Bistró un 30% de descuento en su carta sábados y domingos, mientras que Meta Sushi brinda un 15% de domingo a jueves. Garden Bar, Check Restó & Pintas y los helados de Aloha se suman con un 20% de descuento diario.