El try que encendió la polémica en el partido entre Tarucas y Dogos: “El de Elizalde no fue”

El duelo entre Tarucas y Dogos XV, correspondiente a la tercera fecha del Súper Rugby Américas, tuvo todos los condimentos de un clásico del interior argentino: intensidad, dramatismo y también polémica. En un final electrizante, la franquicia del NOA se quedó con la victoria por 29-26 en la “Caldera del Parque”, aunque una de las jugadas del partido dejó dudas y fue tema de conversación una vez terminado el encuentro.