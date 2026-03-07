El try que encendió la polémica en el partido entre Tarucas y Dogos: “El de Elizalde no fue”
El triunfo 29-26 de Tarucas sobre Dogos XV por la tercera fecha del Súper Rugby Américas dejó una gran discusión: el try de Tomás Elizalde que el árbitro convalidó sin TMO. Incluso el head coach Álvaro Galindo reconoció después del partido que la conquista no debió haber subido al marcador.
El duelo entre Tarucas y Dogos XV, correspondiente a la tercera fecha del Súper Rugby Américas, tuvo todos los condimentos de un clásico del interior argentino: intensidad, dramatismo y también polémica. En un final electrizante, la franquicia del NOA se quedó con la victoria por 29-26 en la “Caldera del Parque”, aunque una de las jugadas del partido dejó dudas y fue tema de conversación una vez terminado el encuentro.
La acción ocurrió a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando Dogos XV se imponía 19-12. Tarucas atacaba con decisión y abrió la pelota hacia la izquierda hasta que el apertura Ignacio Cerrutti ejecutó un rastrón al espacio. El objetivo era aprovechar la velocidad del fullback Tomás Elizalde, que salió disparado en persecución de la ovalada.
La pelota parecía tener destino de salida por el fondo del ingoal visitante. Elizalde llegó con lo justo y se arrojó para intentar controlar la jugada, pero en la repetición quedó la sensación de que nunca logró apoyar con claridad dentro del campo de juego.
Sin la asistencia del TMO -tecnología que no está presente en el torneo- el árbitro Nehuén Jauri Rivero debió resolver la acción apoyándose únicamente en la visión de campo y en el diálogo con uno de sus asistentes. Tras una breve deliberación, decidió convalidar el try, lo que desató el inmediato reclamo del banco de suplentes de Dogos XV.
FUE O NO FUE TRY?— Rugby Tucumano (@rugbytucumanook) March 7, 2026
La polÃ©mica de la noche en la victoria de Tarucas sobre Dogos XV por 29 a 26.
LlegÃ³ a apoyar TomÃ¡s Elizalde? pic.twitter.com/KsQY8qM4q2
La jugada cambió el ánimo del partido. Tarucas descontó en el marcador y volvió a meterse de lleno en un encuentro que terminaría resolviéndose en los minutos finales.
Sin embargo, la polémica no quedó solo en la cancha. Una vez finalizado el encuentro, el propio head coach de Tarucas, Álvaro Galindo, fue autocrítico con el rendimiento de su equipo y también se refirió directamente a la jugada.
“Se hizo un partido donde hicimos lo que no queríamos hacer e igual nos lo terminamos llevando. El try de Tomi (Elizalde) no fue y me voy con la sensación de que nos llevamos un partido que no lo merecíamos tanto”, reconoció el entrenador.
Lejos de escudarse en el resultado, Galindo remarcó que la ausencia del TMO es un factor que puede generar este tipo de situaciones en el torneo.
“Habrá que seguir trabajando con esto de no tener TMO”, agregó, dejando en claro que la decisión arbitral fue parte del contexto competitivo actual del Súper Rugby Américas.
El entrenador incluso confirmó que después del partido pudo ver nuevamente la jugada y mantuvo su postura inicial.
“La verdad que no fue. Pero bueno, son cosas que van a pasar. La semana pasada creo que también pasó en Dogos-Pampas. Tenemos que saber convivir con esto”, explicó.
Más allá de la controversia puntual, Galindo insistió en que su principal preocupación pasa por el funcionamiento del equipo. “Me voy con la sensación, más allá de ese try, de que el equipo no hizo lo que tenía que hacer, pero contento por la victoria”, concluyó.
El triunfo dejó a Tarucas en lo más alto de la tabla del Súper Rugby Américas, aunque el partido frente a Dogos XV también abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de incorporar el TMO en el certamen para evitar decisiones polémicas en jugadas determinantes.