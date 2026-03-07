La ortodoxia se diluye entre subsidios y lobbies: Milei y los K, los opuestos que siempre se tocan

En el terreno energético, el ejemplo es claro. Durante años, los usuarios del AMBA pagaron apenas una fracción del costo real de la luz y el gas, mientras el Estado cubría el resto con subsidios. Ese esquema generó un gasto público creciente y distorsiones en la asignación de recursos, pero se mantuvo porque era políticamente más costoso trasladar el precio pleno a los hogares. Incluso, los intentos de segmentar tarifas o de focalizar beneficios terminaron siendo masivos y difíciles de retirar, lo que demuestra la inercia de un sistema que se vuelve casi imposible de desmontar. El transporte público urbano repite la misma lógica. Los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana son de los más baratos de la región gracias a transferencias estatales que sostienen el sistema.