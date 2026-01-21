La casa millonaria de Pampita: fotos, comodidades y por qué aún no aparece comprador

Uno de los puntos fuertes de la mansión es su diseño interior, donde la amplitud y la luminosidad son protagonistas. El living-comedor se destaca por su doble y triple altura, que permite el ingreso generoso de luz natural y genera una sensación de apertura poco habitual en viviendas urbanas. La cocina, integrada pero bien definida, cuenta con una gran isla central que funciona como comedor diario y punto de reunión.