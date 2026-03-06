"The Economist" analizó el discurso de Milei en el Congreso y advirtió por su tono “arrogante y agresivo”

“Sus sabias, aunque duras reformas liberalizadoras suelen ir acompañadas de una retórica airada, a veces paranoica, incluso cuando está en la cima”, señaló la publicación. En ese marco, mencionó que el Gobierno logró aprobar diversas leyes, que la economía muestra señales de crecimiento y que el Banco Central comenzó a acumular reservas, una demanda que los inversores venían reclamando. No obstante, advirtió que persisten dudas sobre la capacidad del modelo para generar empleos de calidad.