"The Economist" analizó el discurso de Milei en el Congreso y advirtió por su tono “arrogante y agresivo”

El discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional generó repercusiones dentro y fuera del país. Mientras el mandatario libertario repasó los avances de su gestión y destacó los recientes logros legislativos del oficialismo, el semanario británico "The Economist" analizó el mensaje y puso el foco en el tono confrontativo utilizado durante su exposición.
En un artículo titulado “Javier Milei celebra con agresividad una serie de éxitos”, la publicación sostuvo que el Gobierno nacional atraviesa un momento político favorable y reconoció que la administración libertaria acumuló “unos meses excelentes”. Sin embargo, advirtió que ese escenario también parece haber acentuado un estilo discursivo más duro por parte del mandatario.
Según el análisis, el éxito reciente habría derivado en “arrogancia y agresividad”. El medio señaló que, pese a haber prometido moderar su tono, Milei volvió a lanzar fuertes críticas contra dirigentes peronistas que lo interrumpieron durante su discurso. En ese contexto, recordó que Milei los calificó de “asesinos y ladrones”, “golpistas” y “cavernícolas”, e incluso afirmó: “me encanta hacerlos llorar”, consignó el diario "Ámbito".
El semanario describió además lo que considera una dualidad en el perfil político del mandatario. Por un lado, destacó la orientación liberal de varias de sus reformas económicas; por el otro, cuestionó la retórica confrontativa que suele acompañar esas medidas.
“Sus sabias, aunque duras reformas liberalizadoras suelen ir acompañadas de una retórica airada, a veces paranoica, incluso cuando está en la cima”, señaló la publicación. En ese marco, mencionó que el Gobierno logró aprobar diversas leyes, que la economía muestra señales de crecimiento y que el Banco Central comenzó a acumular reservas, una demanda que los inversores venían reclamando. No obstante, advirtió que persisten dudas sobre la capacidad del modelo para generar empleos de calidad.
El apoyo de gobernadores
Desde el plano político, The Economist también resaltó la capacidad del oficialismo para avanzar con su agenda parlamentaria a pesar de no contar con mayoría propia en el Congreso. Según el artículo, el Gobierno consiguió aprobar varias iniciativas clave con el respaldo de gobernadores provinciales.
Entre las medidas mencionadas se encuentran la reforma laboral, el presupuesto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reducción de la edad de imputabilidad.
Reservas, dólar e inflación
El semanario también analizó la política económica vinculada a la acumulación de reservas internacionales, un punto que el Fondo Monetario Internacional observa con atención.
Según el artículo, el Gobierno nacional busca revertir una debilidad estructural de la economía argentina: la escasez de divisas en el Banco Central. En ese contexto, señaló que la banda de flotación del peso se amplió con mayor rapidez durante este año y que, en general, la moneda se fortaleció.
La publicación explica que Milei ha defendido durante mucho tiempo un peso fuerte para contribuir a la baja de la inflación. También indica que esa fortaleza responde en parte a la debilidad global del dólar, a los controles de capital que aún limitan la salida de divisas y a una política monetaria restrictiva que ofrece altos rendimientos en pesos.
Al mismo tiempo, destacó que el Gobierno se muestra cauteloso ante la posibilidad de avanzar hacia una flotación cambiaria completa. Según el análisis, persiste el temor a que una liberalización plena del tipo de cambio genere fluctuaciones difíciles de controlar.
En ese sentido, el medio también señaló que las tasas de interés locales continúan siendo altas y volátiles, algo que atribuyó en parte a problemas de comunicación en la política monetaria.
Actividad económica y empleo
En su repaso de la situación económica, la revista reconoció que uno de los principales logros del Gobierno fue la reducción de la inflación. Sin embargo, también mencionó el reciente repunte del índice de precios y analizó el comportamiento de la actividad.
“La recuperación es desigual”, indicó el artículo. Aunque destacó la apertura de la economía a través de la reducción de trabas aduaneras y aranceles, señaló que la producción industrial aún se ubica por debajo de los niveles registrados cuando Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023.
En el plano laboral, el informe también planteó interrogantes sobre la calidad del empleo generado durante la recuperación económica.
Según el análisis, la tasa de desempleo del 6,6% se encuentra apenas un punto porcentual por encima del nivel previo a la asunción del actual gobierno, lo que sugiere que muchas personas están encontrando algún tipo de trabajo. Sin embargo, también se registró un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo dentro de un programa fiscal destinado a pequeños contratistas con bajos ingresos.
En ese contexto, el semanario concluyó que existe preocupación por la posibilidad de que la recuperación económica esté reemplazando empleos bien remunerados por trabajos más precarios o informales.