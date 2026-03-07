El gran romance europeo: aseguran que Mbappé y Ester Expósito, actriz de “Élite”, están juntos

Las fotografías que adjuntó al posteo fueron enviadas por algunos seguidores que dicen haber visto a la pareja tanto en España, como la noche del bar en París. Aunque la definición de las fotografías no deja ver con claridad de quiénes se trata, los perfiles que pueden distinguirse podrían pasar perfectamente por los de los dos involucrados. Por ahora, resta esperar una confirmación por parte de Mbappé o de Expósito. Sin embargo, el último posteo que compartió la actriz en sus redes fue una fotografía frente a la pirámide del Museo del Louvre.