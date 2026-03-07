Secciones
EspectáculosFamosos

El gran romance europeo: aseguran que Mbappé y Ester Expósito, actriz de “Élite”, están juntos

Un influencer francés compartió una serie de imágenes que respaldarían los rumores.

El gran romance europeo: aseguran que Mbappé y Ester Expósito, actriz de “Élite”, están juntos Fotos: Instagram
Hace 2 Hs

España y Francia tienen todas las miradas puestas sobre el último rumor que empezó a circular en redes sociales: el romance que acaba de nacer entre Kylian Mbappé y Ester Expósito. Diferentes versiones vincularon a dos de las superestrellas europeas, asegurando incluso que ya mantuvieron una serie de encuentros privados, incluyendo uno que perfectamente podría catalogarse de plan romántico.

La película con Ester Expósito que supera todos los límites y tiene un final esperado

La película con Ester Expósito que supera todos los límites y tiene un final esperado

Pese a los rumores que circularon durante toda su carrera, Mbappé mantuvo siempre su vida amorosa y personal con un perfil bajo. Poco y nada se sabe –y mucho menos, se confirmó– sobre las relaciones que estableció el delantero del Real Madrid a lo largo de su vida. Por eso causó gran sorpresa, y una muy grata, la noticia de que estaría cortejando a la actriz de “Élite”.

Ester Expósito y Kylian Mbappé: la pareja más popular de los últimos años

Todavía ninguno de los dos confirmó nada respecto a un vínculo amoroso, ni mucho menos. Pero solo bastó unir sus nombres para que la emoción estallara. Es que ambos se hicieron mundialmente conocidos. Él, por ser la principal figura de la Selección de Francia; ella, por su aparición en la exitosa serie de Netflix. Además, juntos llegan en Instagram a los 150 millones de seguidores, algo que habla de su –para nada baja– popularidad.

El primero en dar la noticia fue el influencer francés Aqababe desde su cuenta de X. Este viernes, el bloguero soltó la primicia y enseguida empezaron a surgir más detalles. “De acuerdo a mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos justo ahora”, escribió en un posteo que superó los 12.5 millones de likes en pocas horas.

El gran romance europeo: aseguran que Mbappé y Ester Expósito, actriz de “Élite”, están juntos Fotos: Aqababe

Pero ese no fue todo el detalle que dejó Aqababe. Al mejor estilo “Gossip Girl”, continuó brindando información y hasta compartió fotos para corroborar sus versiones. “Estuvieron juntos en Madrid el pasado 25 de febrero y varias malas lenguas los vieron ayer en el bar Pullman, besándose durante toda la noche”, agregó el influencer.

Las fotografías que adjuntó al posteo fueron enviadas por algunos seguidores que dicen haber visto a la pareja tanto en España, como la noche del bar en París. Aunque la definición de las fotografías no deja ver con claridad de quiénes se trata, los perfiles que pueden distinguirse podrían pasar perfectamente por los de los dos involucrados. Por ahora, resta esperar una confirmación por parte de Mbappé o de Expósito. Sin embargo, el último posteo que compartió la actriz en sus redes fue una fotografía frente a la pirámide del Museo del Louvre.

Temas NetflixKylian Mbappé
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La lesión de Kylian Mbappé podría ser mas grave de lo que parece: ¿se pierde el Mundial?

La lesión de Kylian Mbappé podría ser mas grave de lo que parece: ¿se pierde el Mundial?

Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
2

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
3

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
4

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman
6

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Más Noticias
Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Comentarios