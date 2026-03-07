Caída del consumo: quiosqueros tucumanos resisten tras el mostrador

La UKRA reclama una ley de proximidad que impida la instalación de otro quiosco a menos de 100 metros de uno existente, y una norma de exclusividad de productos que restrinja a farmacias, supermercados y otros rubros la comercialización de golosinas, cigarrillos y bebidas. “Si a nosotros no nos dejan vender remedios ni carne, entonces que los otros comercios no vendan nuestros productos”, exige Acuña. Mientras tanto, los quioscos siguen cerrando. Muchos ya son atendidos únicamente por sus dueños o un familiar cercano, sin empleados y con horarios recortados.