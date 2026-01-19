El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

La falta de regulación también genera otro fenómeno: la enorme diferencia en los valores de venta del producto. Según un recorrido realizado por distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán, la unidad de 20 gramos cuesta entre $ 1.500 y $ 2.500; la de 40 gramos se consigue desde los $ 2.000 hasta los $ 4.000, y la de 250 gramos, desde los $ 18.000 hasta los $ 28.000. Los comerciantes explicaron que la variedad de precios se basa sobre la calidad de la hoja, en si es saborizada o no y en si fue machucada.