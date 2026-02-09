Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán: hubo más multas y una recaudación de $1.900 millones en 2025

El Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán cerró los números de 2025 y promete una mejora en la gestión de la justicia administrativa con respecto al año anterior. Según datos oficiales, el organismo recaudó en 12 meses $1.993 millones a través del cobro de multas y tramitó más de 97.000 actas. Los buenos resultados se adjudican a la descentralización ordenada en marzo.
El órgano contravencional de la Capital expone que las cifras respecto de 2024 crecieron un 5,5% para las actas tramitadas y un 7% para el nivel de recaudación. La directora del Tribunal de Faltas, Eliana Orellana, plantea que los avances responden a la especialización de los juzgados y a la digitalización del sistema administrativo. “Antes había muchas causas pendientes de sentencia y con esto ayudamos a que no prescriban. Ese era el objetivo de la descentralización; si alguien comete una infracción y no se lo sanciona, esa persona no va a corregir su conducta”, sostiene.
Además, se indica que en 2025 se dictaron 4.579 sentencias y que 2.288 causas fueron resueltas antes de su prescripción. También se aceleró el promedio de días que un proceso demora en completarse: se habla de alrededor de 60 días, aunque Orellana asegura que hay temas que se resuelven en dos semanas.
Desde el año pasado, los 10 jueces de faltas de la Capital se distribuyen el tratamiento de las actas que ingresan al Tribunal entre Tránsito, Catastro, Ambiente y causas pendientes o conclusionales. La directora del Tribunal afirma que el 80% de las infracciones corresponden a Tránsito, y en segundo lugar, a Ambiente. “En Tránsito hay un promedio de 7.000 actas mensuales, y también nos llegan multas de limpieza urbana por arrojar basura o estacionar autos en la vereda. Notamos que el municipio durante muchos años no notificó este tipo de infracciones, y nosotros lo hacemos todo lo que podemos”, señala Orellana.
Pago virtual de multas
Junto a la digitalización se inició un proceso de despapelización a través del Sistema de Administración de Expedientes (SAE), en convenio con el Poder Judicial. “Con ese programa hemos bajado drásticamente los plazos de resolución y gastamos muchísimo menos en correo. Estamos haciendo una gestión en la que, con menos plata, hemos recaudado mucho más. Y a esos números los estamos mostrando”, remarca Orellana.
El paso al formato digital también alcanza al ciudadano. Los trámites sobre infracciones solían realizarse de manera presencial en la sede de Faltas, pero eso cambió: en 2025, la Oficina de Gestión Virtual atendió 14.475 consultas digitales. “Implementamos un sistema de consulta en el que la gente manda un mensaje y se le responde si tiene multas o no. Si sí, se les manda un cupón de pago que se abona en cualquier Rapipago o Pago Fácil. Ya no tienen que venir al Tribunal; le hemos evitado ese trámite a la gente”, manifiesta la titular del organismo capitalino.
La reingeniería del proceso en el Tribunal -dice Orellana- va a continuar este año, para aumentar la eficiencia en la gestión de causas y hacer crecer la recaudación del municipio. “La doctora Rossana Chahla nos pidió más ayuda al ciudadano, más transparencia de parte nuestra y más digitalización”, reafirma.
La consulta por infracciones se hace en la app Ciudad Digital (www.ciudaddigital.smt.gob.ar). Luego de registrarse en la plataforma, se debe acceder al menú de Consultas, y desde allí a la opción Multas. Con los datos identificatorios se podrá solicitar información de multas, que serán remitidas por el Tribunal de Faltas vía mail, adjuntando un cupón de pago voluntario para cancelar las infracciones pendientes de pago. También se aceptan pagos a través de billeteras virtuales.