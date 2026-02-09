Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán: hubo más multas y una recaudación de $1.900 millones en 2025

El órgano contravencional de la Capital expone que las cifras respecto de 2024 crecieron un 5,5% para las actas tramitadas y un 7% para el nivel de recaudación. La directora del Tribunal de Faltas, Eliana Orellana, plantea que los avances responden a la especialización de los juzgados y a la digitalización del sistema administrativo. “Antes había muchas causas pendientes de sentencia y con esto ayudamos a que no prescriban. Ese era el objetivo de la descentralización; si alguien comete una infracción y no se lo sanciona, esa persona no va a corregir su conducta”, sostiene.