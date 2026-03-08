Secciones
El truco casero con cáscara de papa y bicarbonato que elimina el óxido de los metales

El procedimiento se basa en una reacción natural que ayuda a eliminar las manchas producidas por el paso del tiempo y la humedad.

PAPA Y BICARBONATO. La combinación que podría ser tu aliada en tu hogar. PAPA Y BICARBONATO. La combinación que podría ser tu aliada en tu hogar.
Hace 50 Min

En la búsqueda de alternativas más económicas y sustentables para la limpieza del hogar, muchos métodos caseros vuelven a ganar protagonismo. Uno de los más llamativos propone aprovechar un residuo cotidiano de la cocina: la cáscara de papa. Combinada con bicarbonato de sodio, esta técnica permite recuperar utensilios metálicos afectados por el óxido sin recurrir a productos químicos agresivos.

La explicación científica detrás del truco casero

La efectividad del método radica en la interacción entre dos componentes. Por un lado, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, capaz de aflojar la suciedad superficial sin rayar profundamente el material.

El elemento clave, sin embargo, está en la piel del tubérculo. La cáscara de papa contiene ácido oxálico, un compuesto natural que posee la capacidad de disolver las formaciones de óxido. Cuando ambos ingredientes se combinan, generan una reacción química que facilita la limpieza sin dañar la estructura metálica.

Gracias a esta interacción, el método resulta especialmente útil para utensilios de acero o sartenes de hierro que han perdido su brillo debido al uso frecuente o a la exposición al ambiente.

Paso a paso: cómo aplicar la mezcla

Para que el remedio funcione correctamente es importante respetar algunos pasos y, sobre todo, darle tiempo para actuar.

Primero se debe espolvorear bicarbonato de sodio sobre la zona afectada por el óxido. Luego se procesa o tritura la cáscara de papa -aunque también puede colocarse directamente un trozo de piel sobre la superficie del metal-.

El siguiente paso es clave: dejar actuar la mezcla durante toda la noche. Ese período permite que el ácido natural y el bicarbonato trabajen juntos sobre la corrosión.

A la mañana siguiente, se debe cepillar la zona con fuerza bajo agua corriente para retirar los residuos desprendidos. Finalmente, es fundamental secar el objeto con cuidado, ya que cualquier resto de humedad puede iniciar nuevamente el proceso de oxidación. Si las manchas persisten, repetir el procedimiento suele mejorar el resultado.

