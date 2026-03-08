El truco casero con cáscara de papa y bicarbonato que elimina el óxido de los metales

En la búsqueda de alternativas más económicas y sustentables para la limpieza del hogar, muchos métodos caseros vuelven a ganar protagonismo. Uno de los más llamativos propone aprovechar un residuo cotidiano de la cocina: la cáscara de papa. Combinada con bicarbonato de sodio, esta técnica permite recuperar utensilios metálicos afectados por el óxido sin recurrir a productos químicos agresivos.