Vuelve “Tartufo”, uno de esos hipócritas infaltables en todas las épocas

Los clásicos siempre encuentran nuevas formas de dialogar con su tiempo. Con ese espíritu regresa “Tartufo, el Hipócrita”, la versión libre del célebre texto de Molière que la Fundación Teatro Universitario presentará nuevamente ante el público tucumano para celebrar su 36ª temporada. Subirá a escena hoy a las 21.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 751), en una serie limitada de funciones que se extenderán durante todo el mes.
Estrenada en 2025, la propuesta dirigida por Ricardo Salim recupera uno de los clásicos más incisivos de la dramaturgia francesa para revisitar, con ironía y humor, un tema siempre vigente como es la hipocresía disfrazada de virtud. La historia gira en torno a Orgón, un burgués acomodado que cae bajo la influencia de Tartufo, supuesto devoto religioso que tras una apariencia de humildad y moral intachable oculta un plan mucho más terrenal: apropiarse de los bienes de su benefactor.
Jorge García interpreta a Orgón, el crédulo patriarca que se deja seducir por la falsa santidad del visitante, mientras que Sergio de Filippo encarna al ambiguo y manipulador Tartufo. A su alrededor se despliega una galería de personajes encarnados por Manina Aguirre, Sandra Virgolini, María José Manzur, Araceli García Alzogaray, Rodrigo Palacios, Liliana González, Mauricio Varela y Patricia Cudugnello. La asistencia de dirección está a cargo de Gustavo Fagioli, mientras que la versión, el diseño integral y la dirección general corresponden a Ricardo Salim, responsable de la adaptación.
Reconocimiento
La calidad artística de la producción fue reconocida en la última edición de los Premios Artea, cuando “Tartufo” obtuvo varias nominaciones: Mejor Actor Protagónico en Comedia, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actor de Reparto en Comedia, Mejor Dirección Actoral y Mejor Actriz de Reparto en Comedia.
El espectáculo cuenta con la coproducción de la Sociedad Francesa y el auspicio del Ente Cultural. Se ofrecerán descuentos especiales para estudiantes y jubilados, así como la modalidad 2x1 para grupos, con el objetivo de facilitar el acceso a una propuesta cultural que combina tradición y actualidad.