Teatro: “Los Tartufos conviven a diario con nosotros”

- La realicé este año en una versión libre que se basa en ideas tomadas de ese texto reconstruido, que nos permite describir, con algunos toques personales, el mundo que nos rodea. Explora temas como la hipocresía, el engaño y el conflicto entre la apariencia y la realidad. Luego de su estreno fue censurada por la clase política de la época, y luego de reescribirla, Molière la volvió a presentar. Esta es la versión que llegó hasta nuestros días. Pero en los últimos años investigadores de Francia, a partir de documentos existentes, lograron reconstruir el manuscrito original, que es mucho más crítico que la versión conocida.