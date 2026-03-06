Secciones
Seguridad

Insólito hallazgo en Salta: llevaba cocaína escondida en un peluche y terminó detenida

El hallazgo se produjo tras una inspección con escáner en un puesto de control cercano a San Ramón de la Nueva Orán.

Insólito hallazgo en Salta: llevaba cocaína escondida en un peluche y terminó detenida Insólito hallazgo en Salta: llevaba cocaína escondida en un peluche y terminó detenida
Hace 2 Hs

Un control de rutina terminó revelando una maniobra de narcotráfico que llamó la atención incluso de los propios investigadores. Una mujer fue detenida luego de que efectivos de Gendarmería Nacional Argentina descubrieran más de un kilo de cocaína oculto dentro de un peluche que transportaba en un automóvil.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 46, donde funciona un puesto de control fijo operado por personal de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 Orán.

El control que despertó sospechas

Durante el operativo, los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo en el que viajaban tres mujeres que transportaban diferentes mercaderías. Como parte del procedimiento habitual, el equipaje fue sometido a un control mediante un escáner fijo instalado en el puesto.

Las imágenes obtenidas por el equipo despertaron sospechas en los uniformados, ya que indicaban la posible presencia de un objeto extraño entre los bultos.

Al revisar la carga con mayor detenimiento, los agentes detectaron que un peluche tenía un peso inusualmente elevado para su tamaño. Ante esa irregularidad, decidieron examinarlo de manera más exhaustiva.

Insólito hallazgo en Salta: llevaba cocaína escondida en un peluche y terminó detenida

La droga escondida en el interior

Dentro del juguete, los gendarmes hallaron un paquete rectangular cuidadosamente oculto. De inmediato se realizaron las pruebas de campo correspondientes, conocidas como narcotest.

El análisis confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1 kilo con 45 gramos.

Una detenida y dos mujeres vinculadas a la causa

Tras el hallazgo, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que ordenó la detención de una de las mujeres involucradas. La sospechosa quedó alojada en carácter de incomunicada mientras avanza la investigación.

En tanto, las otras dos mujeres que viajaban en el vehículo no quedaron detenidas, aunque permanecen vinculadas al expediente judicial mientras se determina su posible participación en el hecho.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
4

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
5

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
6

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Más Noticias
La abogada santiagueña Agostina Páez pide una intervención diplomática para trasladar el juicio a la Argentina

La abogada santiagueña Agostina Páez pide una intervención diplomática para trasladar el juicio a la Argentina

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Susto en el colegio Santa Rosa: evacuaron el establecimiento por una alarma de incendio

Susto en el colegio Santa Rosa: evacuaron el establecimiento por una alarma de incendio

Un automovilista volcó en Atahona a causa del agua acumulada en la ruta

Un automovilista volcó en Atahona a causa del agua acumulada en la ruta

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva

Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Comentarios