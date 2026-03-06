Insólito hallazgo en Salta: llevaba cocaína escondida en un peluche y terminó detenida

Un control de rutina terminó revelando una maniobra de narcotráfico que llamó la atención incluso de los propios investigadores. Una mujer fue detenida luego de que efectivos de Gendarmería Nacional Argentina descubrieran más de un kilo de cocaína oculto dentro de un peluche que transportaba en un automóvil.
El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 46, donde funciona un puesto de control fijo operado por personal de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 Orán.
El control que despertó sospechas
Durante el operativo, los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo en el que viajaban tres mujeres que transportaban diferentes mercaderías. Como parte del procedimiento habitual, el equipaje fue sometido a un control mediante un escáner fijo instalado en el puesto.
Las imágenes obtenidas por el equipo despertaron sospechas en los uniformados, ya que indicaban la posible presencia de un objeto extraño entre los bultos.
Al revisar la carga con mayor detenimiento, los agentes detectaron que un peluche tenía un peso inusualmente elevado para su tamaño. Ante esa irregularidad, decidieron examinarlo de manera más exhaustiva.
La droga escondida en el interior
Dentro del juguete, los gendarmes hallaron un paquete rectangular cuidadosamente oculto. De inmediato se realizaron las pruebas de campo correspondientes, conocidas como narcotest.
El análisis confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1 kilo con 45 gramos.
Una detenida y dos mujeres vinculadas a la causa
Tras el hallazgo, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que ordenó la detención de una de las mujeres involucradas. La sospechosa quedó alojada en carácter de incomunicada mientras avanza la investigación.
En tanto, las otras dos mujeres que viajaban en el vehículo no quedaron detenidas, aunque permanecen vinculadas al expediente judicial mientras se determina su posible participación en el hecho.