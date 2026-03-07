Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Estos resultados, se dan en el marco de un 2025 con récords históricos para el sector, en el que se faenaron 8.517.433 cabezas –con un aumento del 2,5% respecto de 2024–, y la producción alcanzó 812.272 toneladas con un crecimiento interanual del 3,4%. Asimismo, el consumo interno per cápita llegó a 18,9 kg por habitante/año y, por el lado externo, la cadena hoy cuenta con 54 mercados de exportación abiertos, tanto para carne como para otros subproductos.