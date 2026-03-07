Fomentan las inversiones para las PyMES

Además, quedaron eliminadas las remuneraciones mínimas, fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario llevándolas a la ley de convenciones colectivas, incluyendo la remuneración por rendimiento. Se estableció también la compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizándose así la continuidad en la percepción de asignaciones familiares, entre otros beneficios, para fomentar el trabajo y adaptar la normativa laboral a las dinámicas actuales del campo.