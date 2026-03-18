Buscan proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos y ofrecen hasta U$S 500.000

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) lanzó una nueva convocatoria para financiar proyectos basados en inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos que tengan impacto en el sector productivo.
La iniciativa, denominada “Economía del Conocimiento con aplicación de IA”, apunta a promover el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras impulsadas por consorcios tecnológicos productivos, integrados por empresas y organismos públicos.
El objetivo es impulsar proyectos que respondan a necesidades concretas del sector productivo argentino y que, al mismo tiempo, fortalezcan el perfil exportador de las empresas vinculadas a la economía del conocimiento.
Financiamiento para proyectos con IA
Uno de los principales atractivos de la convocatoria es el financiamiento disponible.
Cada proyecto podrá solicitar hasta U$S 500.000 en aportes no reembolsables, destinados a cubrir hasta el 80% del costo total de la iniciativa.El 20% restante deberá ser aportado por las organizaciones que integren el consorcio como contraparte.
Los recursos forman parte de un fondo total de U$S 10 millones, destinado a impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial y análisis de datos aplicados a distintos sectores productivos.
La convocatoria funciona bajo modalidad de ventanilla abierta hasta el 28 de abril de 2026, por lo que los proyectos pueden presentarse durante ese período.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida a Consorcios Tecnológico-Productivos (CTP), que son alianzas estratégicas entre actores del sector productivo, científico y tecnológico.
Pueden participar tanto consorcios privados (integrados por empresas del sector productivo nacional vinculadas a la economía del conocimiento) como consorcios público-privados que incluyan al menos una entidad del Sector Público Nacional.
Sectores donde se buscan soluciones
Las iniciativas que se presenten deberán proponer soluciones tecnológicas capaces de responder a demandas concretas del sistema productivo argentino.
Entre los sectores estratégicos que se priorizan aparecen áreas como agroindustria, energía, minería y salud, además de proyectos vinculados a la transformación digital y la industria basada en datos.
El objetivo es promover herramientas tecnológicas que puedan mejorar procesos productivos, generar innovación y potenciar la competitividad internacional de las empresas del sector.
Cómo inscribirse en la convocatoria
Las organizaciones interesadas deberán completar primero el Registro de Potenciales Beneficiarios, disponible en el sitio web de la Agencia I+D+i.
Una vez realizado ese paso, los proyectos deberán presentarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno nacional, donde se carga la documentación necesaria para la evaluación de la propuesta.
Las bases, condiciones y anexos de la convocatoria también pueden descargarse desde el portal oficial del organismo.
Para realizar consultas sobre el proceso de inscripción o la presentación de proyectos, se habilitó el correo electrónico convocatoria.consorcios@agencia.gob.ar