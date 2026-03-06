IA en Tucumán: dónde estudiar la ingeniería con sueldos de hasta $4,5 millones

Un relevamiento de la consultora Randstad sobre el mercado laboral argentino en 2026 ubicó a las ingenierías entre los perfiles más demandados. Dentro de ese grupo, las especializaciones vinculadas a tecnología y datos ganan protagonismo. Entre ellas aparece la ingeniería con conocimientos en inteligencia artificial, una formación que combina programación, matemáticas y desarrollo de sistemas inteligentes.