IA en Tucumán: dónde estudiar la ingeniería con sueldos de hasta $4,5 millones

Un informe de Randstad ubicó a las ingenierías entre las profesiones más demandadas del país. En la provincia ya se puede estudiar la carrera especializada Inteligencia Artificial.

ALTA DEMANDA. La inteligencia artificial avanza en todas las industrias y también redefine las carreras universitarias. / PEXELS ALTA DEMANDA. La inteligencia artificial avanza en todas las industrias y también redefine las carreras universitarias. / PEXELS
Hace 1 Hs

La inteligencia artificial ya está en los celulares, en las aplicaciones que recomiendan música, en los sistemas de salud y hasta en la logística del agro. Ese avance también transformó el mercado laboral y abrió nuevas oportunidades para profesionales capaces de diseñar y aplicar sistemas inteligentes.

En ese contexto, elegir una carrera universitaria ya no depende solo de la vocación. Cada vez más estudiantes también observan qué profesiones ofrecen mejores oportunidades laborales y salarios competitivos.

Un relevamiento de la consultora Randstad sobre el mercado laboral argentino en 2026 ubicó a las ingenierías entre los perfiles más demandados. Dentro de ese grupo, las especializaciones vinculadas a tecnología y datos ganan protagonismo. Entre ellas aparece la ingeniería con conocimientos en inteligencia artificial, una formación que combina programación, matemáticas y desarrollo de sistemas inteligentes.

Según el informe, los salarios aproximados para estos perfiles se ubican entre $1.900.000 y $3.600.000 mensuales, mientras que ingenieros con más experiencia pueden superar los $4.500.000 dependiendo del sector.

Una carrera que ya se estudia en Tucumán

En la provincia, la Ingeniería en Inteligencia Artificial se dicta en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), con sede en el campus de Yerba Buena.

La carrera tiene una duración de cinco años y propone formar profesionales capaces de diseñar sistemas inteligentes y desarrollar soluciones tecnológicas para distintos sectores productivos.

La inteligencia artificial trabaja con herramientas como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial y modelos bioinspirados, tecnologías que hoy se utilizan en áreas como la medicina, la industria, la logística, el agro y el medioambiente.

La inscripción tiene un costo de $197.000, con la posibilidad de abonarla en una cuota o en tres pagos de $65.666,67.

Qué se estudia

Durante los primeros años, los estudiantes se forman en bases matemáticas y programación. El plan incluye materias como Matemática, Álgebra Lineal, Física, Estructura de Datos y Programación, además de asignaturas específicas de inteligencia artificial.

Con el avance de la carrera aparecen contenidos vinculados al desarrollo de sistemas inteligentes, análisis de datos y diseño de soluciones tecnológicas.

El objetivo es que los futuros ingenieros puedan crear aplicaciones capaces de automatizar procesos, analizar información y optimizar decisiones en empresas e instituciones.

Un campo en expansión

La inteligencia artificial ya atraviesa gran parte de las actividades económicas. Desde sistemas de diagnóstico médico hasta algoritmos que organizan cadenas logísticas o plataformas digitales, su presencia crece cada año.

En un contexto donde la tecnología redefine el mercado laboral, carreras vinculadas a ingeniería y desarrollo de software aparecen entre las opciones con mayor proyección.

Para muchos estudiantes, la combinación entre alta demanda laboral, buenos salarios y un campo en crecimiento vuelve a la inteligencia artificial una de las apuestas académicas más atractivas del momento.

