Orgullo para la producción tucumana: el "Queso de Tafí del Valle" será el primer lácteo del país con "sello de origen"

La Comisión Nacional de Indicaciones Geográficas aprobó el reconocimiento para el producto emblemático de los valles.

PRODUCCIÓN MUY CUIDADA. Los quesos tafinistos cuentan no sólo con una esmerada preparación, sino que su calidad trascendió las fronteras. PRODUCCIÓN MUY CUIDADA. Los quesos tafinistos cuentan no sólo con una esmerada preparación, sino que su calidad trascendió las fronteras.
Hace 2 Hs

El "Queso de Tafí del Valle" está a un paso de hacer historia grande en la agroindustria argentina. En una reunión clave celebrada en Buenos Aires, la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas sugirió la aprobación de la "Indicación Geográfica (IG) “Queso de Tafí del Valle”", un reconocimiento oficial que lo convertirá en el primer producto lácteo de todo el país en obtener esta distinción.

La medida representa un blindaje jurídico y comercial para este alimento ancestral elaborado en Tafí del Valle y en El Mollar. Al obtener la IG, el Estado Nacional protege el nombre del producto, garantiza su vínculo indisoluble con el territorio y habilita el uso del sello oficial que certifica su origen y método de elaboración.

Una defensa técnica y territorial

La presentación ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estuvo liderada por el Rubén Oliszewski, coordinador del proyecto, quien estuvo acompañado por los referentes del sector productivo Emanuel López Lauria (Estancia Las Carreras) y Sebastián Murga (Tambo Señora Sofía).

Durante la exposición, se fundamentó que el Queso de Tafí posee un "perfil sensorial distintivo" y una identidad construida por el diálogo entre las condiciones naturales de la altura y los saberes locales transmitidos por generaciones. 

Con este aval, Tucumán se incorpora al selecto mapa de alimentos con identidad territorial de la Argentina, que hasta ahora solo cuenta con 19 productos reconocidos bajo este régimen.

El valor de la marca propia

¿Qué significa para Tucumán este logro? Principalmente, la IG funciona como una herramienta de diferenciación competitiva. El sello asegura al consumidor que está ante un queso auténtico de los valles, con trazabilidad garantizada, lo que permite a los productores locales posicionarse con mejores precios y protección frente a imitaciones.

Desde el sector destacaron que este avance profundiza una política pública que busca preservar el patrimonio cultural asociado a las economías regionales. No se trata solo de un alimento, sino de un "valor intangible" que representa la historia viva de Tafí del Valle.

Con la aprobación de la Comisión Nacional, el Queso de Tafí del Valle inicia una nueva era, consolidándose como un embajador de la gastronomía tucumana y un modelo a seguir para otras producciones lácteas de la Argentina que buscan revalorizar su origen.

