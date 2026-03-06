Orgullo para la producción tucumana: el "Queso de Tafí del Valle" será el primer lácteo del país con "sello de origen"

El "Queso de Tafí del Valle" está a un paso de hacer historia grande en la agroindustria argentina. En una reunión clave celebrada en Buenos Aires, la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas sugirió la aprobación de la "Indicación Geográfica (IG) “Queso de Tafí del Valle”", un reconocimiento oficial que lo convertirá en el primer producto lácteo de todo el país en obtener esta distinción.